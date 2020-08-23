美國醞釀要求官方只稱習總書記

美國國會議員推動一項法案，要求美國政府在官方文件中，禁止官方稱呼中國領導人時使用“總統”字眼。美國媒體指中國領導人並不是民選而上。

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據世界日報報道，不是民選！美官員不稱“習總統”。

民主黨18日通過的新黨綱刪除“一中”原則的表述，早前一項禁止美國官方文件以“總統”稱呼中國領導人習近平的法案再次受到關注。為了避免外界誤認為中國領導人是由民選產生，許多高級官員在近期已經開始使用總書記（General Secretary）稱呼習近平，而非總統（President）。

該報道說，自由亞洲電台據南華早報消息，共和黨籍賓州眾議員佩里（Scott Perry）於八月初提出一項法案，禁止美國政府發布的官方文件及通訊中提到中國領導人時使用總統，而應該以中共領導人（head of the Chinese Communist Party）取代。該法案表示，使用總統或主席一詞稱呼中國領導人，使人誤以為中國國家主席就像美國總統一樣，是經由民主選舉方式產生，是得到人民授權的合法領導人。

據該報道稱，中國國家領導人習近平有三個正式頭銜，分別為中國共產黨中央委員會總書記、中國國家主席、中央軍事委員會主席。他在中國被稱總書記，對國外多使用總統。

據前美國國防部長辦公室中國科科長包士可曾於今年六月投書“國會山報”，強調中國的領導人並非由民選方式選出，不應使用總統頭銜稱呼。據包士這說，“就美國的官方文件而言，使用習近平其他頭銜也許是個好主意，譬如像中國共產黨主席。總統這個頭銜應該保留給那些由民主國家選出的領導者，他不是其中之一。”