解放軍台灣南北夾擊實彈軍演

中國唐山海事局發出“冀航警0223”航行警告，宣布自8月24日0時起至9月30日深夜12時止，在渤海海域執行超過一個月的實彈射擊活動，期間禁止船舶駛入。美國媒體指解放軍南海海域與黃海海域軍演，在台灣南北兩頭展開，彰顯震懾意。消息沒有報告解放軍投入軍演的船艦與兵力情況。

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據中央社今天報道，中國再添海上軍事活動，渤海24日起進行實彈射擊。除渤海海域外，中國官方先前已發布，22日至26日，青島至連雲港以東的海域有大型實彈射擊演習。24日至29日，海南島東南部海域也將進行軍事訓練活動。

據中國唐山海事局發布的航行警告，這次將以39-24-35N 119-13-44E為基點，半徑25公里，正東方向至正南偏西6°、夾角96°的扇形區域內，執行實彈射擊活動。該扇形區域的2個頂點座標，分別為39-24-14N 119-28-24E和39-13-13N 119-11-51E，禁止駛入。

消息稱，在此之前，中共解放軍東部戰區發言人、解放軍空軍大校張春暉曾在13日表示，近日，中共解放軍東部戰區多軍種多方向成體系出動兵力，在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練，進一步提升多軍種聯合作戰能力。張春暉作上述表示後不久，解放軍91208部隊、山東省海洋及漁業監督監察總隊、青島市海事局及連雲港市海事局等，在21日聯合公布，解放軍將於22日中午12時開始，至26日中午12時終止，在青島至連雲港以東海域進行大型實彈射擊演習，期間禁止船舶進入臨時禁航區。

據中國海南海事局21日也宣布，將在8月24日0時起，至29日深夜12時止，於海南島東南部海域將進行軍事訓練活動。港媒明報指出，根據公告坐標，軍演區域在東沙群島西南部，並涵蓋西沙群島。

該報道稱，張春暉當時並稱，“個別大國”在涉台問題上消極動向不斷，向“台獨”勢力發出嚴重錯誤信號，嚴重威脅台海地區和平與穩定。而戰區部隊組織的巡邏和訓練活動，是針對當前台海安全角式和“維護國家主權需要採取的必要動作”。