中國風險增大 富士康等亞企考慮在墨西哥建廠

路透社消息，中美貿易戰以及新冠疫情促使企業重新審視全球供應鏈，富士康（台灣電子公司鴻海集團）以及和碩等企業正考慮將新廠建在墨西哥。

廣告 繼續瀏覽後續

富士康與和碩是知名代工企業，為蘋果等手機廠商提供代工。路透社援引直接了解情況的消息人士表示，富士康有意讓這家工廠生產蘋果的iPhone。但一位消息人士稱，並無跡象顯示蘋果直接參與這項計畫。 富士康可能在今年晚些時候就新廠問題作出最後決定，而後着手有關工作。 蘋果發言人則未發表評論。

消息稱，這些計畫可能在未來數年為墨西哥帶來迫切需要的數十億美元資金。墨西哥是拉美第二大經濟體，正面臨1930年代大蕭條以來最嚴重的經濟衰退。

知情人士稱，和碩還在與銀行就在墨西哥增設工廠進行初步談判，該工廠將主要組裝芯片和其他電子元件。由於談判屬於機密，這些人士不願具名。

路透社稱，富士康在墨西哥有五家工廠，主要生產電視機和服務器。在該國擴大生產突顯出在中美貿易戰和新冠疫情肆虐之際，全球供應鏈將更廣泛地逐步轉移出中國。

這些計畫出台之際，“近岸外包”的想法在華盛頓越來越流行。特朗普政府正在探索財政激勵措施，鼓勵企業將生產設施從亞洲轉移到美國、拉美和加勒比地區。

另一位消息人士說，“該公司（富士康）確實與（墨西哥）政府進行了接觸。他並補充表示談判還處於早期階段，墨西哥新冠病例不斷增加，是進行投資的主要擔憂。 富士康在聲明中稱，儘管它繼續擴張全球業務，並且是墨西哥市場的“積極投資者”，但目前沒有增加投資的計畫。

墨西哥經濟部長馬爾克斯(Graciela Marquez)7月對路透社表示，墨國已與許多外國企業談過，希望從亞洲吸引一些業務過來，以獲得美加墨自貿協議的實惠。墨西哥也正準備與蘋果商談有關遷移其製造業務的事情。 馬爾克斯說她尚未直接與鴻海、和碩、立訊精密談過。墨國政府的一位高級官員表示，這些公司在有意投資墨西哥的那些企業之列。