北京再嚴詞反對脫鉤 似押注美國大選

針對特朗普周日再提與中國脫鉤，中國外交部發言人8.24嚴詞予以反對。儘管政治制度不同，但北京在華盛頓將“中共”與中國人民做區隔後，試圖將華盛頓對北京的政策歸於“美國個別政客”所為。此舉被認為押注美國大選…

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中國外交部發言人趙立堅今天8月24對美國總統特朗普前一天再提與中國脫鉤，進行了嚴厲抨擊。特朗普在福克斯Fox News周日播出的採訪中表示，“我們沒必要”和中國做生意。然後他又談及脫鉤：“就是說，如果我確定他們沒有以正確的方式對待我們，我肯定會那樣做。”

路透社報道，中國外交部發言人趙立堅周一表示，中美理應以合作而不是脫鉤來推動兩國關係的發展，而試圖通過脫鉤解決自身面臨的問題，終將進一步損害本國企業和民眾的利益。

趙立堅強調稱，中美關係面臨當前的嚴重困難，責任完全在於美方。他並說，中國永遠不稱霸，但從不畏強權。

針對中國企業字節跳動周日發表聲明將起訴美國政府，趙立堅表示，中方支持相關企業拿起法律武器維護正當權益，也將繼續採取一切必要措施堅決維護中國企業的合法權益。

他並指出，“美國個別政客針對TikTok等特定企業的胡作非為，實質是對某一領域取得領先優勢的非美國企業採取有組織、系統性的經濟霸凌。”

美國總統特朗普之前以保護國家安全和美國公民大數據為由，頒布行政令，禁止凡受美國司法管轄的任何人或企業與TikTok的母公司字節跳動進行任何交易。

中國字節跳動公司正在與微軟和甲骨文談判出售其在美國的分公司TikTok的業務。字節跳動昨天宣布將在8.24周一起訴美國政府。