字節跳動公司美國投資人討論收購TikTok

中國字節跳動公司在美國起訴特朗普政府之際，傳出該公司的美國投資人正商討收購TikTok視頻平台業務。目前已知有微軟和甲骨文與字節跳動展開收購談判。

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字節跳動公司在美國的投資人正在討論利用其持股融資收購旗下廣受歡迎的短視頻應用程序TikTok。這是路透社8月24日引述知情人透露的消息。

美國總統特朗普8月6日頒布行政令，以保護美國的國家安全和美國公民個人信息為由，宣布在45天後，禁止凡受美國司法管轄的任何人或企業與TikTok的母公司字節跳動進行任何交易。

中國字節跳動公司今天在美國提出的訴訟就是針對特朗普於8月6日簽署的政令。該公司微信公眾號上的聲明稱，“近一年來我們懷着真誠的態度，尋求跟美國政府溝通，針對他們提所出的顧慮提供解決方案，但美國政府罔顧事實，不遵循正當法律程序，甚至試圖強行介入商業公司談判。”

字節跳動表示，為確保法治不被摒棄，確保公司和用戶獲得公正的對待，公司宣布正式通過訴訟維護權益。

路透引述消息說，特朗普8月6日的行政令是建立在國際緊急經濟權力法(IEEPA)之上，TikTok計畫主張其合法訴訟程序遭到剝奪。該公司先前已經表示，正在研究各種法律選項，公司員工也準備自行提出訴訟。

TikTok的法律挑戰無法讓字節跳動免於被迫分割出售TikTok。這是因為這個法律挑戰與8月14日下令出售TikTok的行政令無關，TikTok並非司法審查的對象。不過這個舉動顯示，字節跳動將動用所有法律資源，試圖避免TikTok的交易協商變成被迫火速出售資產。

特朗普8月14日又簽署行政令，要求字節跳動在90天內將其視頻共享應用TikTok在美國的業務出售給美國企業。字節跳動在與微軟及甲骨文等潛在收購方的協商上已有進展。字節跳動的美國投資人也有可能加入收購。