正式提名爭取連任 特朗普：對贏得選舉充滿信心

美國共和黨周一正式提名總統特朗普為總統候選人爭取連任。法新社說，儘管特朗普民調仍落後於拜登，特朗普表示，對擊敗拜登贏得選舉“充滿信心”。特朗普競選團隊此前公布特朗普十大連任施政政綱，其中一項是中止依賴中國，排在第三位，僅次於就業和對抗疫情。

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法新社報道，共和黨全國代表大會周一在北卡羅來納州夏洛特市召開。受新冠病毒疫情影響，只有300多名來自50個州的共和黨代表到場參加表決，無任何懸念地提名特朗普角逐11月3日的總統大選。特朗普獲得1284張黨代表票，超過提名所需的1276票。特朗普獲提名後表示，“這將是美國歷史上最重要的選舉”。特朗普說，美國可能走向可怕的方向，或朝更偉大的方向進發。

特朗普希望同他的競選對手，被他稱為“瞌睡蟲喬”的拜登形成對比，特朗普在共和黨代會第一天就趕到北卡羅來納州，特朗普表示，我們到此時出於對北卡羅來納州的尊重。他並提到拜登在被提名的大會上，並沒有親自去威斯康星州的密爾沃基。

特朗普隨後在會中發表談話警告，11月總統大選可能會出現舞弊情事，但他未提出證據。特朗普說：“對手企圖竊取這次選舉，唯一方法就是舞弊，但我們還是會勝選。”

在北特羅萊納州夏洛特市揭幕的共和黨全國代表大會將一連舉行4天，會議主題是《向偉大的美國故事致敬》。

特朗普獲提名後，共和黨代表大會的焦點會轉回首都華盛頓。共和黨人將利用這個星期說服美國民眾，特朗普值得連任。 新冠疫情與隨之而來的經濟衝擊，讓美國民眾感到憤怒。現在特朗普民調落後民主黨總統候選人拜登一大截。但特朗普堅稱他能複製2016年的意外勝選。他還希望共和黨全代會能讓他的聲勢應聲反彈。

而副總統彭斯也被指為下屆副總統人選。彭斯在發表的簡短聲明中表示，“美國需要特朗普再在白宮任職4年。”

另外這次全代會特朗普一家人也將無所不在。第一夫人梅蘭妮 特朗普25日將在白宮玫瑰花園發表演說，特朗普的長子小唐納、女兒兼顧問伊凡卡等也都將發表助選講話。 27日特朗普還將在白宮發表全代會最高潮的演說，接受總統候選人提名。力挺的國務卿蓬佩奧也將在正式出訪以色列期間，在全代會上發表演說。

特朗普競選團隊此前公布特朗普十大連任施政政綱，其中一項是中止依賴中國，排在第三位，僅次於就業和對抗疫情。特朗普承諾，如果成功連任，今年年底前會研發疫苗，帶領美國明年擺脫疫情，回復到正常狀態，並將要求中國就允許新冠病毒向全球擴散擔負全部責任。同時特朗普將延續他一直提出的“美國優先”政策，會將在中國的100萬個製造業工作機會帶回美國，並會為迴流的相關美國企業提供稅務優惠等。