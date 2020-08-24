蔡霞受CNN專訪稱“中共是世界的威脅” 呼籲各國聯手阻止中共滲透

中共中央黨校（國家行政學院）日前宣布退休教師蔡霞因“涉政治不當言論”被開除黨籍和取消退休待遇。美國有線電視新聞網（CNN）網站8月23日刊登對蔡霞專訪內容。她在採訪中提出， “中美關係不是兩國人民之間的衝突，而是兩種制度、兩種意識形態的較量和對抗”。

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蔡霞在採訪中介紹稱，她自去年到美國旅遊後，便因新冠疫情被困在美國，不過她因擔憂人身安全，拒絕透露她目前在美國的細節情況。她呼籲美國政府加強對北京採取強硬做法，並對中國高階官員施加制裁。她還期盼國際社會能聯手阻止中共滲透國際組織，以及防堵中國領導人習近平的“極權思想”擴散。蔡霞指出，“美國和中國的關係，並非兩國人民之間的衝突，而是兩套體制和兩種意識形態之間的較量和對抗。”她提出，中共的目標，是用自身統治模式“取代美國所代表的現代人類自由民主體制，以及和平、民主、自由和公平的價值和秩序”。

蔡霞在受訪中談到，上周中共中央黨校宣布她被開除黨籍的聲明中，點出三個導致她被開除黨籍的主要原因：她今年五月發表批評中國在香港實施國安法的評論；她在此前流出的一段錄音中也暗指習近平為“黑幫老大”，並稱中共是“政治殭屍”；她還在李文亮過世後連署要求中共給予中國人民言論自由。此外，海外網絡日前流傳出一段疑似是蔡霞的20分鐘講話，內容主要是批評中共高層，引發關注。

她上月還曾發文，為被指涉貪而遭中共開除黨籍的北京華遠集團原黨委副書記、董事長任志強辯護。蔡霞告訴CNN稱，她私下與朋友分享文章和講話，但她沒預期這些內容會在網絡上引起轟動，在國內被屏蔽後仍在海外廣泛流傳。她強調自己被開除黨籍後，仍有義務要繼續發聲。

採訪中，蔡霞呼籲國際社會聯手阻止中共滲透國際組織，並表態支持美國總統特朗普對華為祭出禁令。蔡霞認為，在中國前領導人胡錦濤當權時，中共能忍受不同的意見。但是習近平接棒後，中共原有的“黨內民主”已成虛名。她稱，“習近平所強調的是極權以及對共產黨中央領導人的完全效忠與遵從。他不允許共產黨內有任何反對的聲音，並用黨規或是貪腐罪名來懲罰那些持有不同意見的人。”

蔡霞指出，習近平的“恐怖統治”並非源於勢力強大，反而暴露出他深且的不安全感。“目前中共黨內的政治氛圍是，下級幹部向上司分享訊息時，總是隱藏事實，僅分享上司想聽的部分，導致共產黨向上呈報的訊息都是錯誤的，中共領導層在做決策時，也缺乏科學、民主、公開與透明的決策過程。”此外，蔡霞還批評中共在新冠疫情初期隱瞞實際情況，導致現在病毒在全球肆虐。在中美貿易戰持續延燒之際，蔡霞也說全球各國不願再討好中國，因為他們已看清中國共產黨的真面目。

與此同時，蔡霞還詳細講述了她對習近平當權的看法。她透露，其曾於1966年到北京成為文革時期的紅衛兵，不過那段時期，她也目睹了文革的恐怖事實，包含文革中兇狠地毆打教師。她說，“我看見當一個社會沒有法治時，人民的生活會變得多痛苦。文革時期的回憶在我心中烙下深深的傷痕，從那時起，我也時時警惕自己，中國絕對不能倒退迴文革時期的狀態。”

不過蔡霞談到，習近平上台後，他的言論、思想與行為開始有文革的跡象。她稱，中國國內目前應該普遍對共產黨與習近平的政策走向有很深的不滿，不過在習近平的“鐵腕統治”下，蔡霞認為中國很難出現任何形式的反抗。

蔡霞指，習近平正帶着中國遠離開放與改革的道路，但如果中共不進行內部改革，她認為衝突會漸漸累計，有一天所有的衝突會一次爆發，導致中共整個體制崩壞瓦解。雖然習近平不斷強調他致力於改革，但蔡霞說，唯一能避免中共在未來瓦解的方式，便是取代習近平。

蔡霞提及，當她2016年替任志強發聲時，中共中央要求她停止針對該事件公開發言，不過當時她強調身為一個中國公民，她有權利發表意見。蔡霞說，“黨中央告訴我：‘妳首要身份是共產黨員，接着才是中國公民。’我當時心想，我寧願擁有公民的權利，也不要有中共黨籍。”她說，“現在我終於感覺自己與中國人民站在同一邊。”