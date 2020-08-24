解放軍四海域內同時舉行軍演 1個月內已公布9場演習

中國官方近日宣布將在未來一個月內陸續在渤海、黃海、東海和南海舉行軍演。分析人士指，這是最近一個多月以來，美中在太平洋西部海域的軍事對峙中，中方採取的一次規模最大的軍事動作。

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中國多個地方海事局近日幾乎同時發布公告，宣布了相關軍演的消息。山東海事局、海南海事局官網日前先後通報，解放軍於8月22日至26日、8月24日至29日，分別在黃海青島至連雲港以東海域、海南島東南部南海海域進行實彈軍事演訓活動。此外，唐山海事局亦宣布渤海內半徑為25公里的扇形海域於8月24日至9月30日執行實彈射擊活動，禁止駛入。廣東海事局還發布公告指，8月24日至29日，將在廣東汕頭至汕尾間外海、東沙群島以北南海及粵東海域軍演。

此前，美國政府在7月15日正式宣布反對中國在南海爭議海域的一系列主權聲索。隨後，美國海空軍加強了在南海、台灣海峽和東海地區的軍事活動。據悉，美國海軍“里根”號航母打擊群剛於一周前重返南海演練，美軍偵察機在近日亦多次迫近廣東等地附近海域，持續為中美緊張局勢加溫。

據香港01報導，若以近一個月的動向來看，解放軍已公布至少9場包括演習在內的軍事訓練活動。南海方面，海南海事局官網日前通報，8月24日至29日，海南島東南部海域將進行軍事訓練活動。在此之前，解放軍南部戰區曾於7月底組織轟炸機，在南海日夜進行高強度飛行訓練。《南華早報》另在20日報導指，海軍社交媒體平台“海軍新聞”說，解放軍海軍東海艦隊某支隊近日舉行了實戰化訓練，模擬了在空中和水面突然遭遇敵人的情景。

官媒《環球時報》微博並於當天披露，東部戰區海軍某驅逐艦支隊近日組織杭州艦、泰州艦、徐州艦在東海某海域展開多課目實戰化訓練，訓練內容包括反擊敵方來襲導彈。此外，英國《泰晤士報》21日報導，中國完成了為期三天的東海實彈訓練。報導稱，最近幾周，中國日益強大的軍隊增強了在台灣附近海域的訓練頻率。大約一周前，中國在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練，並稱演練是對“台獨”勢力的警吿。