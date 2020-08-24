騰訊“掩耳盜鈴”WeChat改名WeCom疑逃避美國制裁

騰訊疑為了避免美國的制裁，在事前毫無宣布下將旗下的WeChat改名為WeCom（如圖所示）。騰訊還特別指出，使用WeCom一如WeChat般方便。

美國對中國網絡企業進行反擊，從下月20日起，針對字節跳動的海外影音平台TikTok及騰訊的社交通訊軟件WeChat（中文名為微信）實施制裁，禁止美國司法管轄內的個人或實體與騰訊以微信交易。騰訊旗下公司企業微信海外版英文名稱近日由“WeChat Work”更名為“WeCom”，大陸傳媒猜測此舉是為了避過禁令。不過，據港媒引述業內人士認為，更名作用不大，不少大陸網民更懷疑這等於是“換個馬甲人家就不認識你了？”

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但無論如何，敏感的股市對騰訊此舉卻深受歡迎，香港股價在24日早上飆升了大約3.8%。

微信英文版官網已經顯示“WeCom”的新名稱，蘋果和Google應用程式商店亦已調整，可是騰訊在更名前後都沒有發出通告，惹來猜測。

2016年，騰訊微信團隊推出的企業微信，供商業機構作辦公管理用途，溝通與微信相若，與微信消息、小程序、微信支付等互通。企業微信亦是唯一能跟微信互通的商務軟件，意味商戶通過企業微信可接觸達12億微信用戶。

大陸觀察者網估計，悄然改名是與美國禁令有關。報道引述天風國際分析師郭明錤指出，美國封殺微信會令iPhone減少對華出貨量約下降25至30％；其他Apple配備包括AirPods、iPad、Apple Watch與MacBook的年出貨量下降約15％至25％。

“換馬甲，國產經典操作！”不少大陸網民都看穿騰訊的玩法，以為換掉名稱就沒事，“換個馬甲就不認識了？”有網民更認為根本不可能逃過美國制裁：“川普（特朗普）：你當我是傻子嗎？”“你應該給騰訊市場部營運部咬文嚼字部的鬼才們致敬。”

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑向蘋果日報表示，微信做盡方法把App改名也毫無用處，因為WeCom怎樣改都是屬於騰訊，華府制裁是針對騰訊在美國的業務，並不單止是針對WeChat單一業務：“好似抖音同TikTok，佢（華府）都唔系只針對TikTok，系針對字節跳動喺美國嘅業務。”他又指，美國現正對付阿里巴巴、騰訊，以及百度的雲端業務，呼籲用家不要把敏感資料放在中國企業的雲端系統。

他解釋，WeCom如Slack般，屬於B2B的商用版，WeChat則面向B2C市場，由於這類針對B2B市場的軟件，美國政府當然不希望中國企業介入美國商業應用，所以才會警告武漢肺炎（Covid-19）疫苗的資料避免放在中國雲端系統，“可以看得出（華府）不但要封殺WeChat一般用家，連商業用家都會一起封殺”。

方保僑認為，WeChat Work改名做WeCom，估計是拖延策略，又強調大型跨國企業寶潔（P&G）、周大福、歐萊雅（L’Oréal）、宜家家居（IKEA）、中國銀行等都正在使用WeCom，就是要透過商業夥伴向華府施壓，用時間換取空間，直至美國大選後國策出現改變後現轉機。他說：“有研究指出如果WeChat下架，蘋果銷量會跌2至3成，大陸用家相信會杯葛不用iPhone。”他相信，騰訊的下一步除了按照美國商務部在限期前出售業務之外，也會與字節跳動一樣循法律途徑挑戰特朗普的行政命令。

彭博社引述多名知情人士指，蘋果、沃爾瑪、福特汽車等多間跨國企業對美國白宮表示擔憂，特朗普政府正私下安撫包括蘋果在內的美企，保證即將出台的微信禁令不會影響他們在華交易。

據報道，今年首季，微信的月活躍用戶達12億，是美國人口的逾3.5倍，但WeChat所有海外註冊用戶約7000萬，美國用戶數量卻不多。