默克爾呼籲俄羅斯徹查反對派領袖被下毒事件

德國周一公布俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼醫療檢測報告，結果顯示他有中毒跡象。德國總理默克爾呼籲俄羅斯徹查投毒事件，將犯罪者繩之於法。歐盟隨即呼籲莫斯科對這起事件展開“獨立而透明的調查”。法新社稱，這起事件造成德國與俄羅斯關係緊張。

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俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼周末被送到德國柏林夏里特醫院（Charite）治療，夏里特醫院周一表示，檢測結果證實，納瓦爾尼被下毒。

夏里特醫院的主治醫生表示，納瓦爾尼正接受解毒劑治療，情況嚴重，但沒有即時生命危險。醫生髮現納瓦爾尼體內有一種化學物質。醫院聲明表示：“臨床發現表明，他是因來自稱為膽礆酶抑制劑（cholinesterase inhibitors）的活性物質而中毒。”聲明稱：“中毒造成的結果仍不確定，目前無法排除會有後期影響，尤其是對神經系統。”

德國警方和聯邦執法人員在醫院內外駐守。

44歲的納瓦爾尼上周在西伯利亞坐飛機返回莫斯科時不適，飛機緊急降落，將他送院救治。納瓦爾尼的支持者認為，他在西伯利亞機場期間，有人向他的飲品中下毒。

德國總理默克爾呼籲俄羅斯徹查這起事件。默克爾在與德國外長馬斯共同發表的聲明中呼籲，“俄羅斯當局必須緊急徹查這起事件，調查應公開透明，並公布所有細節。默克爾並表示，罪犯必須被繩之以法。

法新社消息，歐盟也呼籲莫斯科對這起事件展開“獨立而透明的調查”。