中國神秘種子包裹經台灣郵寄 牽出共諜疑影

來自中國的不明種子神秘郵包也出現在日本。其中一些被日本安全單位調查發現從台灣寄出，其地址疑似與共諜案有關。台灣綠營議員要求調查。

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據中央社今天8月25日報道，全球各地陸續傳出有中國的郵政包裹夾帶不明土壤和種子。台灣立委王定宇今天指出，日本安全單位透露，有從台灣轉寄出去的不明包裹，郵箱登記的持有人與關係人，疑似涉及共諜案的嫌疑人，呼籲檢調徹查。

台灣民進黨的3名立委：王定宇、林楚茵、趙天麟，今天針對此事舉行了記者會。王定宇表示，美國政府要求中國駐休士頓領事館撤館後，全球各地都陸續收到源自中國寄出的包裹，其中含有用過的口罩和不明種子和土壤。

最近又傳出日本茨城縣和加拿大收到來自台灣的不明包裹，但國安團隊調查，認為是從中國經台灣轉寄出去，有嫁禍台灣的嫌疑。

他表示，根據日本安全單位提供的消息，轉寄包裹的郵政信箱登記的持有人、關係人，疑似共諜案嫌疑人。

趙天麟說，既然日方有初步調查，希望國安單位與檢調徹查，如果這件事情屬實，就不只是單純發展組織的事，而是類似於恐怖攻擊、寄送有害物質的共犯結構，呼籲台灣的國安和檢調單位不得輕忽。

林楚茵指出，關務署統計今年1到7月的不明包裹，共查獲198件，但檢驗土壤、種子是農委會工作，第一線面對卻是關務署，形同工作分散在兩個不同部會；美國將層級拉高到國土安全部層級，呼籲台灣不該只有關務署跟農委會的協調分工，檢調也應加入。 檢調人士表示，將密切關注此案發展，如查涉有不法，必依法究辦。