中美通話推進“命懸一線”的貿易協議

中國副總理劉鶴周二8月25日上午與美國貿易代表萊特西澤和財長姆努欽通了電話。在這個視訊電話中，雙方同意繼續推進落實“命懸一線”的中美貿易協議。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社說，雙方已經幾個月沒有通話了。現在，在中美雙邊關係急劇下滑之際，這個貿易協議是中國人和美國人之間最後一塊存有共識的地方。

今年1月15日，中美雙方簽署第一階段貿易協議之後不到十天就爆出冠狀病毒（Covid-19）疫情，然後引發了二戰以來前所未有的全球經濟危機。中方購買更多美國產品的承諾似乎難以兌現。據皮特森國際經濟研究院的計算，截止今年6月底，中國僅完成原定從美國進口數額的46%。

但從中美雙方周二（美國周一晚）發布的聲明來看，雙方都表示了執行協議的意願。美國貿易代表萊特西澤辦公室在這次視訊通話結束後發布聲明強調，雙方看到了一些進展，並堅定地採取必要措施，以確保這個協議執行成功。該聲明還表示，美國財長姆努欽也參加了這次視訊通話。

據中國官方新華社報道稱，劉鶴與美國貿易代表萊特西澤和財長姆努欽的通話，緩解了市場對該協議被擱置、雙方緊張關係升級的擔憂。該報道還說，中美雙方就加強兩國宏觀經濟政策協調、中美第一階段經貿協議的落實等問題，進行了具有建設性的對話。

法新社說，自從北京和華盛頓於1月15日簽署第一階段協議以來，中美在不少領域展開對抗：冠狀病毒，間諜活動，香港問題，人權問題，技術對抗，閉對方領事館。

今年1月，中美簽署了第一階段貿易協議。該協議要求中國在兩年內從美國採購2,000億美元的產品。作為交換，美國取消了原定於2019年12月15日生效的，針對大約1千560億美元中國輸美商品的新關稅。特朗普政府還同意將去年9月1日生效的對約1千200 億美元中國商品徵收關稅的稅率從15%削減一半。