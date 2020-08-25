港府抨擊美國打壓“香港製造”外交部拒幫腔只談TikTok權益

香港商貿及經濟局局長邱騰華24日繼續抨擊美國禁止香港輸美貨品標示“香港製造”標籤的行為，形容美國“不公平、野蠻”。但外交部在北京的記者會上，卻沒有就港府對美譴責一事幫腔，反而重申支持TikTok、華為和微信等相關企業“拿起法律武器維護正當權益”。北京此舉讓外界覺得香港的重要性已不如大陸的龍頭網企，亦有評論認為中方的野狼外交有所收斂，寧願等候11月美大選結果，避免在此時此刻進一步刺激特朗普政府。

廣告 繼續瀏覽後續

邱騰華昨（24日）表示，美國方面應業界要求，有關措施延後45日，至11月9月才實施。他批評美方行為“不公平、野蠻”，但仍等待美方回應有否其他方式解決產地來源標籤問題，例如改為“中國香港”。他指美方如果違反世貿規定，港府一定據理力爭，“不可以因為兩國相爭，漠視國際規矩。”不過根據香港電台報道，美國海關已經拒絕接納“中國香港製造”的妥協性標籤，認為會造成混淆。

美方雖把實施日期押後至11月9日，有等候11月3日美國總統選舉後再落實之意，但蘋果日報的評論指出，邱騰華昨日批評美國所用的形容詞堪比中國外交部的戰狼發言人。反而，中國戰狼外交的惡果浮現，美方頻頻出招，中方不再是以牙還牙，外交部發言人的嘴炮也有所收斂。

評論指出，美方近日三大挑戰，一是打台灣牌，美國衞生部長首次訪台，美國在台協會台北辦事處長首次隨同台灣總統蔡英文赴金門參與八二三炮戰追思，中方都沒有報復。二是打香港牌，除暫停美港移交逃犯、司法協助外，還將取消“香港製造”，邱騰華10日來不停譴責，但中國外交部竟然不幫腔，只為司法問題出聲。三是打軍事牌，美國偵察機屢次逼近中國大陸海岸線，中國沒有戰機升空監控等反制動作。

不過，美國總統特朗普周日接受Fox News訪問時表示，美國如果沒有得到正確的對待，美國可能和中國脫鉤。中國外交部發言人趙立堅昨日的回應並沒有硝煙味，只是重申雙方建交40年來都能從歷史和大局出發，管控矛盾和分歧，雙方沒有必要相互排斥，可以相互借力、相互成就，同時中方也做好了爬坡過坎的準備。蘋果日報的評論反問，戰狼何時變得如此斯文講理了？顯然，這是打真軍打不過、再打嘴炮又要被網民怨懟的結果。

評論進一步指出，可圈可點的是，中方在外交上、軍事上明顯向美方退讓，但在支持TikTok、WeChat、華為等中國企業問題上未見軟化。趙立堅昨日說，中方支持相關企業拿起法律武器維護正當權益，又批評美國個別政客企圖置TikTok、WeChat和華為等中國企業於死地，其根源就是“患了逢中必反症”。

中方如此力撐這些進入美國市場的中國企業，但對出口美國市場將受限的香港產品就未予聲援。這反映的正是香港價值、地位的變化。香港對中國的價值在於引進資金、高科技、人才，港產商品出口美國市場對中國沒什麼貢獻，而TikTok、WeChat、華為在美國佔有市場，對中國政治、國家安全的貢獻非同小可，甚至因此成為中美對抗的因素。

評論的結論指出，邱騰華無論用基本法或中美關係作為炮轟美國的基礎，都不能引來中國外交部即時聲援，只能用香港不會天塌下來來自我安慰。香港一些紅頂商人聲稱要以“香港製造”改攻中國市場，在沒有政策優勢、成本優勢下，恐怕跟邱騰華一樣，是夜行人吹口哨。