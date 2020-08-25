瑞士反對黨呼籲停止與中國國安部門的合作協議

瑞士媒體近日透露，中國與瑞士正就是否延長2015年簽署的一項有關追蹤非法移民的合作協議展開談判，鑒於今天香港，新疆等地的局勢，瑞士反對黨以及非政府組織呼籲當局或者停止合作協議或者要求中方做出明確的承諾。

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瑞士與中國2015年簽署了一項合作協議，允許中國國安部人員前往瑞士確認並且遣送回來自中國的非法移民，按照協議，中國安全部門的官員可以在沒有任何法定身份的前提下在瑞士境內逗留兩周，對可能來自中國的非法移民進行確定身份。這些非法移民中包括從中國出逃的罪犯，被瑞士政府拒絕接受的申請避難 的難民，或者是居住在瑞士的非法移民。一旦確認他們確實是中國公民，瑞士當局將發放遣返文件。

瑞士與世界六十多個國家簽署了同類性質的合作協議，但是，與中方簽署的這份協議卻並未對外公開，瑞士移民部官員未能向媒體解釋其中原因。因此，絕大多數瑞士政界人物之前對此並不了解。鑒於與中方簽署的協議鑒於今年年底到期，雙方目前真就是否延期展開談判。

瑞士境內的反對黨呼籲政府拒絕延長合作協議甚至立即停止協議的實施。有社會黨議員對中國國安部官員可以自由進入瑞士國土展開調查表示震驚，一名在瑞士的維族活動分子表示擔心中國國安部官員對他在瑞士的行為進行跟蹤，並且因此對他在新疆的家人進行報復。中國駐瑞士使館並未接受瑞士媒體的採訪要求。

國際特赦瑞士分部發言人Nadia Boehlen向法廣表示，2015年協議達成之前，他們曾經要求瑞士當局承諾協議不涉及在瑞士的西藏以及維吾爾族人，她說，鑒於目前新疆與香港的局勢，倘若，瑞士當局決定延遲此一合作協議，必須要求中方做出更多的承諾。她還表示，協議也不涉及來自香港的居民。她還就中國民眾強烈要求瑞士銀行公布中國客戶賬戶名單回答法廣說，國際特赦組織多年來呼籲跨國集團堅守企業倫理，既然瑞士銀行向美國政府提供美國客戶名單，或許也應該對中國同等對待。