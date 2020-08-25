蒙牛收購澳洲乳業被堪培拉阻斷

澳大利亞當局周二8月25日宣布阻斷中國蒙牛集團收購該國一個日本控股的主要乳品生產商。澳洲當局認為此舉將損害澳大利亞的國家利益。法新社發自悉尼的報道稱，這表明堪培拉與北京之間的緊張關係日益加劇。

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之前澳大利亞政府的競爭主管部門已經批准了該交易，但澳大利亞財政部長弗萊登伯格（Josh Frydenberg）周二在一份聲明中表示，這個出售案“將損害國家利益”。

澳洲當局今年春季呼籲對武漢肺炎病毒來源進行國際調查後，中國方面已暫停從四個澳大利亞主要供應商進口牛肉，然後又對澳大利亞的大麥徵收80.5％的關稅。日前，北京還宣布對澳大利亞的葡萄酒發起反傾銷調查，預計此舉將導致對澳洲葡萄酒徵收高額關稅。

日本產經新聞消息，日本麒麟控股（HD）8月25日宣布，已中止出售其澳大利亞的乳飲料業務。麒麟控股與蒙牛乳業在2019年秋季就業務出售達成協議。

據法新社說，這起收購案涉及4.3億美元，日本麒麟控股在一份聲明中說，預計這筆交易不會獲得當局的批准，所以麒麟和蒙牛共同決定中止當前的銷售流程。

中國2008年爆發三聚氰胺嬰兒毒奶粉致6名兒童死亡，眾多兒童腎臟損傷的醜聞。隨後又有多起毒奶粉品牌曝光。從此中國父母對國產奶粉沒有信任，推升了對外國產嬰兒奶粉的需求。此後中國乳業開始尋求重組和發展。中國多數大型乳業公司轉向海外投資工廠，農場或合夥企業。