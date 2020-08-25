談北京如果進犯台灣 特朗普：“中國知道我會怎麼做”

已正式獲共和黨提名角逐連任的美國總統特朗普，近來頻頻“劍指中國”。特朗普在共和黨全國代表大會開始前表示，如果中國侵 略台灣，中國“知道我會怎麼做”。另外，華為內部陷入“芯片荒”，據稱“甚至連半成品也不放過”。

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《中央社》消息，特朗普接受福克斯新聞（Fox News）“下一次革命”節目主持人希爾頓（Steve Hilton）專訪。希爾頓提到，過去美國政府曾對台灣抱持各種不同態度，出於科技與經濟因素，現在台灣似乎越來越重要，台灣有家公司是全球半導體業龍頭（指台積電），關係到全球產業。

對此，特朗普回應：“他們就要來我國（設廠）了”。

希爾頓接着提問，如果中國試圖侵略台灣，或是實質掌控台灣及其重要產業，特朗普總統會不會輕輕放過？對此，特朗普回答：“我認為這裡不適合談此事，但中國知道我會怎麼做”。特朗普說，“我認為這樣談論此事不合適。我不想說是的，我會這樣做或不這樣做。這不是適合談論此事的地方。這是非常大的主題。”他說，“但我認為中國了解我會做什麼。”

台積電5月15日已宣布，有意在美國亞利桑那州興建且營運一座先進晶圓廠，將採用5奈米製程，預計2021年動工、2024年量產，總投資金額約120億美元。

除了台海問題，特朗普也在專訪中說，他對美國經濟完全與中國脫鉤“持開放態度”。 特朗普表示：“沒有一個國家比中國更會敲詐我們。我們損失數十億、數千億美元。我們沒從中國得到任何東西。我們什麼都沒拿到，只是在損失金錢。”

特朗普還把自己強硬抗中的作風與民主黨總統候選人拜登做了對比，他警告，如果拜登勝選，中國將“掌握”美國。

ling據台灣三立新聞報道，在台灣半導體龍頭台積電宣布赴美設廠、美國頒布規定自9月15日起禁止出貨給華為之後，有知情人士透露，華為內部面對晶片（芯片）荒，已陷入“相當混亂的情況”，不僅不停地催促供應商交貨，甚至連半成品也不放過。另一產業界人士也指出，由於華為只剩下不到3周的時間，為了繼續生存，已到了不管是完成品、半成品，還是未經封測的晶片都照單全收的地步。