韓國聲稱將廢棄的日韓《軍事情報保護協定》將得以繼續

為了報復日本把韓國從出口審查優惠國的“白名單國”中剔除，文在寅政府去年8月22日下午召開相關閣僚等出席的國家安全保障會議（NSC），做出廢棄日韓《軍事情報保護協定》決定，但是在美國的參與下去年沒有實行，到今年8月25日凌晨零點（日本時間相同），又到了今年通知終止的最後期限，韓國方面沒有發出通知，預計該協定將維持下去。

廣告 繼續瀏覽後續

《軍事情報保護協定》是同盟國等關係緊密的國家之間，兩國間或多國間簽署的互相提供秘密軍事情報的協定，在簽訂這一協定的國家之間，在互通軍事秘密情報的同時，也規定不得泄露給協定以外的其他國家，在美國的推動下日韓於2016年11月23日在韓國國防部非公開簽署，於當天生效。如果雙方對協定沒有異議，每一年自動更新，如果有一方要終止協定，需在簽署日，也就是11月23日的90日前通知對方國家，而如果韓方終止協定，需在8月24日前通知日本方面。

為了報復日本把韓國從出口審查優惠國的“白名單國”中剔除，文在寅政府在去年8月22日下午召開相關閣僚等出席的國家安全保障會議（NSC），做出廢棄決定。

對此美國國防部去年8月22日發表聲明指出：對文在寅政府的決定表示強烈的憂慮和失望。正在加拿大訪問的美國國務卿蓬佩奧在與加拿大外長克里斯蒂亞•弗里蘭在會談後舉行的記者會上指出：“對於韓國廢棄日韓《軍事情報保護協定》，我們感到失望”。

韓國於去年11月協定失效前不久決定停止廢棄通知的效力，並就與日本就啟動貿易管理相關磋商達成了共識。但是日本政府卻沒有取消妒對韓國加強出口管制的做法，為此韓方警告稱與通知的最後期限無關，“隨時可以終止”該協定