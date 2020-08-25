CIA馬玉正被中共收買案中案疑扯出海外民運分子馬大維

香港出生的美國中央情報局（CIA）人員馬玉正被中共收買一案，原來還有案中案，涉及多年來活躍於美國的海外民運分子馬大維。蘋果日報引用美國聯邦調查局（FBI）取得的資料，馬玉正2001年在香港一間酒店與中國國安人員會面，並點算對方提供的5萬美元，同場向國安提供機密資料的就是馬大維。曾與馬大維共事的民運人士魏京生表示，一向知道海外民運人士中有中共間諜。

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報道指，美國當局在馬玉正的控罪書指，他與一名和他有血緣關係的親屬串謀犯案，並在控罪書中稱該人為“同謀1號（co-conspirator #1）”，但就未有公開其名字。而這個同屬CIA人員的“同謀1號”，根據蘋果的報道，就是馬大維。

換言之，馬玉正和與他有血緣關係的馬大維，兩人同樣被中共收買。

美國當局的控罪書指出，“同謀1號”在中情局任職時擁有“最高機密（Top Secret）”的權限，他的參與程度不下於被告，例如曾一同於2001年在香港一間酒店房間，與中國國安人員會面，收取了對方5萬元美金；另外亦曾應國安要求，辨認5名中情局線人的身份，更曾在2009年親赴雲南，與國安接頭人會面。

根據控罪書的描述，該名同謀已年屆85歲，在上海出生，1961年到美國，1967年加入中情局（CIA），並在1971年至1982年出任情報人員，經常派駐海外。至1983年，“同謀1號”因被發現利用官職助中國公民到美國而辭職，返國在洛杉磯居住至今。

蘋果日報的記者根據控罪書對“同謀1號”的描述追查，在一個懷疑屬於馬玉正的面書（Facebook）賬戶，發現他的一位居於美國洛杉磯的親屬、華人移民顧問馬大維（David Ma），與同謀的背景有多處脗合。

馬大維本身活躍於美國華人社區，曾創立華人權益及參政團體，不時接受當地中文媒體訪問，在網上亦有發表政論。綜合網上的資料及其本人的自我介紹，馬大維在1934年出生，年齡約85歲，同樣是在上海出生，1950年舉家移民香港後，約1957年再隻身到美國，與馬玉正一樣落戶夏威夷。

他稱自己畢業後獲邀加入美國國務院工作，1970至1983年間先後被派駐緬甸、東京、香港的美國領事館；由於中情局人員通常會以另一身份派駐外地，其工作履歷亦與控罪書的描述脗合。馬並無提過自己有否利用官職助華人到美國，但有提及覺得自己“不適合官場”而在1982年辭職，返回洛杉磯後隨即成立“美亞法律事務所”，專門經營華人移民美國的業務。

此外，控罪書亦提到，“同謀1號”在1998年曾經被控向貸款機構提供虛假陳述罪成；記者翻查管轄洛杉磯的加州中區法院紀錄，發現當年確有一名年齡相若的“David Ma”，被控同一罪行，認罪後被判監5個月。

除了背景脗合，“同謀1號”身份最矚目之處，在於馬玉正向假扮中國國安的美方卧底披露，國安起初接觸他的真正目的，其實是接近“同謀1號”，因他是一個反共組織的成員，被中國政府視為威脅。翻查資料，馬大維在90年代初正正是海外民運組織“中國民主陣線”的成員，先後擔任過副主席及監事會主席；1998年有份籌組“中國民主運動海外聯席會議”，擔任外交工作委員會主任，曾與會議主席魏京生一同外訪。聯席會議目前仍運作，去年在華盛頓舉行了會議。

報道引述民運人士齊墨的《我的民運路》一書，中國民陣在1994年曾籌組一個EAAA（歐、亞、美、澳的英文縮寫）基金，以投資收入支援海外民運人士生活。加州公司註冊紀錄顯示，當年有一家名稱接近的“EA3 Management and Consulting Inc.”成立，董事就包括馬大維及因六四事件而流亡海外的民企老闆萬潤南，可見他屬早年海外民運組織的核心人物。

馬大維後來亦有參與中國民主黨的籌組工作，到1997年再成立“中國民權黨”；資料顯示，直至2008年，即控罪書指案中同謀與中國國安在香港進行情報會面後7年，馬大維仍有以中國民陣元老的身份，出席洛杉磯的民運活動，曾與王丹、楊建利等人同場。

雖然暗中與中共合作多年，但馬大維對外仍維持支持民主的形象。2014年香港發生佔領運動，馬在一個時事論壇曾指，港人以和平方法抗議政府無視基本權利，對他們表示敬意，並批評政府“動用黑社會的暴徒”攻擊和平示威者，令人髮指。同年他有份編輯的《南加華人30年史話》在美國出版，他亦對記者稱編委沒有勇氣加入支援民運的歷史，對此表示遺憾。

根據馬大維家人的社交媒體，馬大維近年患上腦退化症，需要入住安老院舍，情況與當局指他患有認知障礙疾病的講法脗合。記者先後以電郵向馬大維本人及其家人查詢，但都未有獲得回覆。

曾經與馬大維共事的民運人士魏京生告訴蘋果日報，已經十多年沒有與馬大維聯絡，指馬自1998年起代表中國民陣參加中國民主運動海外聯席會議，但在2003年前後，他得知馬大維有在其他組織工作，擔心有角色衝突，馬之後就宣告脫離聯席會議，開始其他慈善工作。

魏京生指，他一向知道海外民運人士中有中共間諜，因此對今次案件不感驚訝；但由於難以取得足以起訴的證據，他們無法公開，只能“私下告誡同道，不要上當受騙”。