《南華早報》：解放軍向南海發射導彈 對美釋出警告

《南華早報》引述一名接近中國解放軍的消息人士說，中國26日上午朝南海發射兩枚導彈，其中一枚為東風-21D“航母殺手”反 艦導彈，藉此對美國釋出明確警告。

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此前中國曾在25日表示，一架美國U-2高空偵察機當天擅自闖入解放軍北部戰區實彈演習禁飛區，中國要求美國立刻停止挑釁。

據《南華早報》報道，解放軍周三上午朝南海發射2枚導彈，其中一枚東風-26B導彈是從青海發射，東風-21D導彈則是從浙江發射。

消息人士說，兩枚導彈都是朝海南省與西沙群島之間的海域發射。

海南海事局21日曾宣布，24日至29日將在海南島東南部海域進行軍事訓練活動，兩枚導彈皆落入演習禁航區。 消息人士表示，中方這次發射導彈，目的在強化中國拒絕其他勢力進入南海的能力。

消息人士並分析，“美國軍機與戰艦越來越頻繁地進入南海，中國此舉是在回應美方行動帶來的潛在風險”。“中國不希望鄰近國家誤解北京的目的”。

香港軍事評論員宋中平則說，中國發射導彈顯然是在向美國釋出訊號。他表示，美國持續在台灣與南海議題上測試中國的底線，促使中國展現自己的軍事力量，以讓美國知道，即使是美國航艦也不能在中國近岸展現全部實力。

消息稱，對此中國國防部沒有立即回覆置評。