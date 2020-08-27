人民日報：蘋果日報乃相當危險的“政治組織”呼籲各界抵制

壹傳媒創辦人黎智英被中國大陸官媒肆意抨擊醜化，已成常態，然而壹傳媒旗下的蘋果日報，恐怕亦成為官媒矛頭所向的新箭靶、新常態。繼早前環球時報公開批評蘋果日報是政治力量後，人民日報26日又發表評論文章，除再抹黑“蘋果日報慈善基金會”與“黑暴”有聯繫外，又批評蘋果日報製造對立，凡政府出台抗疫措施都一律攻擊，並將蘋果定性為相當危險性的“政治組織”，又呼籲各界抵制蘋果。

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人民日報的評論除了醜化蘋果日報，還將該報與港府即將推出的全民檢測扯上關係，反映北京擔心香港在9月1日展開的武漢新冠狀肺炎病毒全民檢測，出現上頭熱下面冷的尷尬局面，或將責任推卸在唱反調的傳媒身上。此前，特首林鄭月娥亦批評一些認為全民檢測只是勞民傷財之舉的醫生和學者，蔑稱他們是“所謂的專家”，又質疑他們的“心腸”。

人民日報以《蘋果之毒，更甚於新冠病毒》為題，借抗疫為名批評蘋果日報只關心製造對立，吸引眼球，凡是政府出台的抗疫舉措，一律攻擊抹黑。文章又指，蘋果網站以“武漢炎肺”為名稱開設專頁，目的是撕裂社會和阻撓抗疫，“借亂謀利、借疫生財”。文章更上綱上線，批評蘋果是外表刷上新聞自由油漆的“毒蘋果”，稱報道“歪曲事實如同家常便飯”，標題情緒化、充滿謬誤的小道消息，又形容蘋果言論的瘋狂與極端程度，世界極為罕見。

文章之後又將矛頭指向“蘋果日報慈善基金會”，形容基金神秘，稱基金每年大量捐款去向不明，暗示基金與“黑暴”有千絲萬縷的聯繫。文末又強調蘋果不只是反對派的“政治傳單”、亂港勢力的“文宣機器”，更是一個具有相當危險性的“政治組織”，並呼籲各界抵制，營造“具有建設性的輿論空間”。

對上一次官媒定性蘋果為政治組織，是環球時報於黎智英涉港版國安法被捕後，當時環時引述全國港澳研究會副會長劉兆佳，指蘋果是積極參與港內各種政治鬥爭的政治力量，暗示蘋果不應受新聞自由保障，疑為整頓蘋果造勢。

蘋果日報引述香港民意研究所副行政總裁鍾劍華表示，蘋果日報向來是中共的眼中釘，今次借抗疫來扣上“政治組織”的帽子，並將事件上升至官媒層面，感到不意外。他認為文中內容是羅織借口，為未來打壓蘋果鋪路。他估計現時礙於國際壓力，中共暫未出手，日後“計好數”，這些莫須有的罪名便派上用場。

8月10日黎智英被捕當日，逾200警察浩浩蕩蕩進入壹傳媒位於將軍澳的總部大樓，並搜去一批蘋果日報慈善基金會的文件。