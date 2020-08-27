元朗恐襲警方指是“兩派互毆”被打至遍體鱗傷市民反成被告

去年7月21日震驚國際的元朗白衣人無差別肆意毆打無辜市民恐襲事件，警方經調查一年多之後宣布事件實屬兩派互毆，因此在昨日（26日）逮捕涉案的另一派的13人，而民主黨立法會議員林卓廷和許志峯則因為參與去年7月6日一次未經准許的遊行，亦在同日與其他兩人被捕。林卓廷在7.21事件中，亦被打到頭破血流需要入院縫針。

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警方將多名被打至遍體鱗傷的市民當作另一派毆鬥者而予以拘捕，同樣震驚香港社會大眾，林卓廷直呼警察顛倒黑白是非，“將受害人誣衊為被告”，民主黨主席胡志偉指摘警方“篡改歷史、自打嘴巴，是指鹿為馬、顛倒是非”。民陣召集人岑子傑則認為警方黑白不分有三項目的，包括由於之前拘捕了多名白衣人，要借拘捕林卓廷平息另一方的怨氣；7.21事件對政府而言是最大禁忌，事件是白衣人無差別恐襲、虐打政見不同的人，政府希望把事件淡化成雙方政見不同、互相衝突。

警方26日舉行記者會就上述拘捕行動解釋，新界北總區刑事總部高級警司陳天柱聲稱經過調查之後認為7.21事件當日是“雙方聚集對峙”、“雙方勢均力敵、旗鼓相當”。

陳高級警司稱，在昨日被捕的涉案另一派人士，總共有13人，當中包括議員、技工、銀行副總裁、社工、廚師、接聽員、倉務司機 ，一人無業，其中一人住元朗，又稱部分人有黑幫背景。被捕者當中7人涉元朗站衝突，6人涉車站外英龍圍或南邊圍衝突。他說13人所涉行為包括與另一批人互擲雜物、隔着欄桿互相攻擊、以消防喉滅火筒攻擊，形容“雙方勢均力敵、旗鼓相當”。

林卓廷似乎不敢相信自己成為7.21的被告，據民主黨的錄影片段，林說“真系荒謬到如此地步呀香港現在？”林向在場警員說：“你們這班黑警現在淪為香港打壓異見的工具，居然顛倒黑白是非，將受害人誣衊為被告，你們簡直是『除良安暴』。”

但7.21當晚被記者拍攝到與部分元朗白衣人大佬輩勾肩搭背額手稱慶的建制派立法會議員何君堯，則對警方昨日的圍捕行動大為讚賞，聲稱“正義可能會遲來，但不會缺席”。對於為何與白衣人握手，何稱自己“清者自清、見得光明”。

民陣岑子傑呼籲市民今（27日）穿黑夜上街，向林鄭月娥政權指鹿為馬“說不”。