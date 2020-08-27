南海：北京稱華盛頓制裁中國企業是“霸道邏輯”

北京8月27日譴責美國宣布制裁參與南海軍事化的中國企業和個人是“霸道邏輯”，並宣稱中國在南海的建設工程與軍事化無關。

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美國國務院周三宣布制裁參與南海軍事化的24個中國企業和“數十名”中國負責人。這些企業和個人被指控參加南海人工島嶼建設或對這些島礁實施軍事化工程。

中國外交部發言人趙立堅今天周四稱，這些工程與軍事化無關，是主權範圍內的事。他向媒體說，美方此舉粗暴干涉了中國內政，違反國際法和國際關係基本準則，完全是霸道邏輯、強權政治。

針對美國的制裁，趙立堅說，中方對此堅決反對。我們敦促美方糾正錯誤，立即停止干涉中國內政。他警告說，中方將採取堅定措施，堅決維護本國企業和個人的合法利益。

美國國務院8月26日發布聲明宣布，將近年來參與南中國海的人工島礁建設的中國交通建設集團有限公司等24家中國企業納入“實體清單”，予以制裁。美方並表示將對那些負責或參與中方在南海大規模填海、建設或軍事化的個人，施加簽證限制。

法新社說，自今年年初以來，中美關係一直在惡化，原因有很多：冠狀病毒Covid-19，香港，人權，間諜活動，技術...

至於南海，面對該區域的其他國家：馬來西亞，越南，菲律賓，文萊，台灣，北京共產當局聲稱對南海幾乎全部小島和島礁擁有主權。

在2016年，一個國際仲裁法院裁定中國的主張“沒有法律依據”，北京方面對此裁定予以駁回。

美國反對中國的主張。因此，美國定期派軍艦在南中國海進行名為“航行自由”的行動。今年7月底，在美國雙航母抵達南海幾個星期後，北京宣布在該地區進行了“高強度”空中軍事演習。

緊張局勢的另一個原因是：之前對南海主權爭端一直保持中立的美國轉變了態度。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在7月中旬打破中立，站在反對北京的南海其他國家一邊，指出中國人對南海的主權聲索是“非法的”。他說：“世界不允許中國將南中國海視為自己的海上帝國。”

北京周二還指控美國偵查機進入中國軍方用來進行實彈演習的專屬空間。中國媒體警告說，兩軍有發生“意外”的危險。