台美簽5G共同宣言酈英傑稱乾淨夥伴攜手確保敏感信息不被威權政府竊取

美國在台協會(AIT)台北辦事處處長酈英傑表示，各國需要能夠相信並知道5G設備和軟件公司不會讓隱私和人權等受到威脅。他說，如果電信商聽從中國大陸等威權政府的指示，信任將不復存在，「因為中國缺乏獨立的司法機構或法治制度，對隱私上有限的保護會造成安全漏洞」。

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美國在台協會(AIT)與台灣駐美國台北經濟文化代表處(TECRO)昨天發布「台美5G共同宣言」。民進黨中執會則邀請新境界文教基金會數字科技與創新組召集人陳正然，以「5G產業發展趨勢與策略」為題做項目報告。台灣總統蔡英文說，持續透過產官學合作，加速5G智慧基礎建設發展；同時透過5G國家隊的力量，打進國際杯，讓台灣的5G連結以後的世界，開拓眼界。

美國在台協會台北辦事處處長酈英傑說，台灣和美國與其他「乾淨」夥伴攜手合作，目的在於確保技術系統的乾淨，免受不被信賴的廠商干擾，保護公民和企業的敏感信息不被威權政府竊取，從而促進國家安全。他說，台灣的五大5G電信商都是美國國務院認證的「乾淨電信商」，這樣一個信賴的環境可以鼓勵美國與台灣通訊設備與網絡安全公司的合作。

台灣外交部長吳釗燮和國家通訊傳播委員會主委陳耀祥也出席「台美5G共同宣言」論壇，宣言內容包括提升全球對5G網絡風險認知，共同發展合適的5G標準、準則與最佳實務作為。

吳釗燮表示，相信未來在「台美5G共同宣言」這個架構下，雙方可以在既有的合作平台，推動各項5G網絡資安合作，進一步深化兩國友好的合作關係。

他說，資安就是國安，為了維護國家整體安全，大家應保持高度資安意識，在布建5G資安考慮上，政府也達成超前部署，完全排除具有資安疑慮的軟硬件設備和服務，有這樣的預先準備，可以很有自信地說，台灣是各國推動資安的最佳夥伴。

國家通訊傳播委員會主委陳耀祥表示，如何建構可信賴的網絡安全環境，是目前世界各國共同面臨的嚴重議題，國安會、行政院資安處和國家通訊傳播委員會組成「資安鐵三角」，是台灣網絡安全的第一道防線。