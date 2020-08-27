沃爾瑪證實將與微軟聯手收購TikTok

沃爾瑪周四證實將聯手微軟收購TikTok的美國資產。而美國白宮經濟顧問庫德洛表示，美國政府對誰收購中國短片分享平台抖音海外版TikTok“沒有看法”。有美國傳媒引述消息人士指，TikTok將以200億至300億美元出售在美加等地的業務。

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法新社援引美國CNBC報道，美國大型零售商沃爾瑪周四表示，相信與微軟聯手收購TikTok可以為沃爾瑪提供重要的途徑，“讓我們能夠接觸並服務於全渠道的客戶，並發展我們的第三方市場和廣告業務”。沃爾瑪並稱，“與微軟的合作關係將滿足美國TikTok用戶的期望，同時也將滿足美國政府監管機構的關注。”

據了解, TikTok最快下周宣布出售在美國及其他國家的業務。有美國傳媒引述消息人士指，TikTok將以200億至300億美元，出售在美國，加拿大，澳大利亞及新西蘭的業務。目前TikTok尚未決定出售給哪個買家，仍然與美國科技公司甲骨文及微軟以及美國零售商沃爾瑪進行協商。

在沃爾瑪公布有關收購計畫的幾小時前，上任不足三個月的TikTok行政總裁梅耶爾宣布辭職。母公司字節跳動表示，尊重梅耶爾的決定，也感謝他為TikTok付出過的努力。梅耶爾在發給員工的信中指，他選擇加入TikTok是因為母公司字節跳動獨一無二，提供給他在一間正在改變全球互聯網格局的公司中發揮領導作用的機會。他並表示，近幾個星期政治環境突變，公司可能需要因此作出一些調整，他的崗位將會受到影響，經考慮後決定離開。

TikTok美國區總經理帕帕斯將暫代梅耶爾的職務。