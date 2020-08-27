法國單日新增感染激增 今起全巴黎強制佩戴口罩

法國周四單日新增感染新冠病毒6111例，為避免疫情捲土重來衝擊經濟，政府連續出台新的措施，巴黎21個區被劃為“紅色區域”，強制佩戴口罩範圍擴展巴黎全境；德國聯邦政府決定延長公眾限聚令到年底。另外，歐盟向英國藥廠訂購3億劑疫苗。

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據法國衛生總署周四晚間通報，單日新增感染6111例，被排在疫情疫情爆發以來單日感染人數第二高位，感染人數高於周四的情況發生在3月30日，單日增加7578例。而在周三，新增感染5429例。不過，統計也顯示，感染新冠病毒患入院治療者人數有所減少，從周二的4600例減少到4535例；重症患者人數也呈下降趨勢，從兩天前的410例減少到381例。

為了控制疫情擴大，法國政府宣布新規，巴黎地區公共場所必須一律戴上口罩。法國總理卡斯泰在周四舉行的新聞發布會上宣布，由於新冠病毒目前在首都巴黎傳播活躍，法國政府將在巴黎市區範圍內強制執行佩戴口罩令，將從周五早上8點開始實施。此前，巴黎僅有少部分地區要求戶外佩戴口罩，而從周五開始，將擴展到整個巴黎地區，包括行人，騎自行車或摩托車的人。

巴黎是全法疫情最嚴重的地區之一，巴黎的21個區被劃為嚴重的“紅色區域”。 卡斯泰在總理府的記者會上表示，現在必須採取措施了，目標是“阻斷病毒傳播鏈”。

除法國之外，歐洲其他國家也紛紛加強防疫措施。德國聯邦政府決定，延長公眾限聚令到年底。這些活動包括有現場觀眾的節慶、音樂會和體育賽事等。 德國政府並宣布，由非高危地區返回德國人士，不會再獲得免費的新冠病毒檢測，同時對限制地區內拒絕配戴口罩的人，罰款至少50歐元。德國總理默克爾周四會見全德16個邦的領導人，以正式商定這項將在全德實施的新措施。

英國新增感染人數也有所增加。英國周四公布，單日新增確診1522例，比前一天增加474例，創7月12日以來新高。累計確診人數33萬368人。新增死亡12人，累計死亡4萬1477人。而北愛爾蘭地區確診數目繼續上升。

另據報道，歐盟委員會與英國阿斯利康藥廠正式簽署合同，向藥廠訂購3億劑疫苗，並可以在日後再增購 1億劑。疫苗將按成員國人口比例分配。合約同時允許疫苗捐贈給較貧窮的國家，或者轉送歐洲其他國家。 歐盟委員會主席馮德萊恩表示，簽署合同是歐盟在疫苗購買上邁出的重要一步，她期待未來繼續與其他製造疫苗的藥廠簽約。英國阿斯利康與牛津大學共同研發新冠病毒疫苗。消息指，年底前，研製中的疫苗很大機會收集到足夠的數據，證明安全有效，再送交監管機構。