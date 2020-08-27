王毅向歐洲發4個信號 咋回事？

中國外長王毅本周訪問歐洲5國，明天8月27日將訪法國。他此行的背景是北京與華盛頓的關係高度緊張。王毅之前在意大利羅馬向媒體透露他此行要發射4個信號。

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法國總統馬克龍定於明天8.27日下午在愛麗舍宮與王毅會面。歐洲多國關注香港國安法終結“一國兩制”等議題。北京則反對法國等歐洲國家對華為5G的限制。法國外長勒德里昂昨天在法國企業僱主協會說，中國即是夥伴，也是對手。他強調法國要求中國對等開放市場，並對中國長期的限制措施，強迫外企轉移技術，法中不平等競爭等表示遺憾。

據中國官媒新華社8月25日發自羅馬的消息，王毅在羅馬記者會表示，他此行要傳遞4個信號：同歐洲攜手抗疫，支持歐洲團結髮展，鞏固推動中歐關係，維護世界和平發展。仔細參詳，這四個信號似乎是針對歐洲對中國最近言行的不滿而設計的：

第一個“同歐洲攜手抗疫”。王毅沒有承認歐洲批評的中國當局在疫情早期拖延隱瞞導致全球擴散，而是一個華麗轉身，表示，中方擁有投桃報李扶危濟困的好傳統，願繼續同各國分享抗疫經驗，提供必要支持，幫助歐洲早日徹底戰勝疫情。

第二個信號“支持歐洲團結髮展”。說到“團結”自然是有原因：近年來，北京被指試圖對歐盟分而治之，利用資金成功將希臘，葡萄牙，匈牙利等國挖走，使歐盟對中國的立場難以形成一致。甚至連歐盟傳統譴責中國人權的聲明，也因“特洛伊木馬”的否決而沒了聲息。

第三個信號“鞏固推動中歐關係”。在北京與華盛頓關係極端緊張，特朗普要跟中國脫鉤的情況下，這對北京比以往任何時候都重要。北京要防止歐洲也和中國“脫鉤”。

第四個信號“維護世界和平發展”。這似乎是為了平息歐洲對北京通過“一帶一路”和滲透國際組織向全球擴張的擔憂和警覺。特別是疫情以來，北京的擴張從經濟和軍事層面，延展到意識形態領域。這給西方來了一記醍醐灌頂。

冠狀病毒疫情自去年年底從中國武漢爆發以來，已在全球造成超過83萬人死亡。全球經濟跌破谷底。這是中國外長王毅在武漢爆發冠狀疫情後首次出訪。他本次歐洲之行包括意大利，荷蘭，挪威，法國，德國。

為了防止歐洲跟中國“脫鉤”，王毅表示，“當前，世界各國不僅受到疫情衝擊，更面臨單邊主義、保護主義以及冷戰思維重新擡頭等諸多威脅與挑戰。作為全球兩大文明和兩大力量，中方願同歐方加強溝通協作，以聯合國成立75周年為契機，共同維護以多邊主義為基石的現有國際體系，為人類歷史繼續朝着正確方向向前邁進作出應有貢獻。”