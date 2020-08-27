美不但要關館還要中國撤走所有解放軍研究生

根據華爾街日報報道，美國助理國務卿史達偉（David Stilwell）告訴中國駐美大使必須在72小時之內關閉休士頓領事館的同時，他同時又轉告中方一個訊息：撤走目前在美國的所有中國軍事研究員。

廣告 繼續瀏覽後續

史達偉在7月21日附帶要求中方撤走所有的軍事研究員，之前未有傳媒報道，但華爾街日報指出，這是特朗普政府多個月來一直指控中方的累積結果。美國形容這是由中國外交官掩護下向美國大學收集科技研究情報的行動。

華爾街日報根據美國官員和法庭文件指出，中方取得這些情報的來源，相信是在美留學的生物醫學和人工智能的中國研究生們。這些中國留學生在某種程度上，避過了移民局的監察，隱瞞他們與解放軍之間的活躍的工作關係。

美方的調查目前仍在初步階段，類此的活動最終導致美國決定下令關閉中國的領事館，然而個中的詳情仍然被列為機密，外界難以得悉，美國官員只說，這些研究生與中國外交官的互動，觸發美方決定關館。

報道指出，引起美國懷疑的其中一個原因，就是白宮在五月宣布限制對此類的研究生簽發入美簽證之後，中方外交官員們的異常舉止。當聯邦調查局（FBI）開始盤問其中若乾的研究生後，中方官員亦開始將這些研究生調離美國並提供應對方法，美國官員認為，外交官如此對待回國的學者是罕見的。

報道引述控方在法庭文件指出，當這些研究生被帶到中國駐華盛頓大使館後，他們接到指令要立即刪除或重新設定他們的電子工具，因為他們可能在機場離境時被美國官員查問。

報道引述FBI一份法庭宣誓書，又舉出另一例子，事件涉及中國外交官誤導國務院有關到印第安納州與一名人工智能博士生的接觸目的，中方外交官在該次會面中，提醒學生美國可能與其接觸查詢他的背景，而這名博士生在申請簽證時，隱瞞他與軍方的關係。申請簽證而說謊，是美國聯邦法例的一項罪名。

美司法部最近數周來已經在聯邦法院向四名中國研究生提控簽證欺詐罪名，兩人辯稱無罪，另兩人則仍未對控罪回應。政府的檢控官員尚未向被告律師提出任何證據。

華爾街日報指出，若乾的案件顯示，這些研究生根本就費事掩飾他們與解放軍的關係，例如使用軍方機構的電郵地址，或在履歷表上表明自己曾在解放軍的大學就職，這些現象或許顯示，研究生們以為他們的做法只是長期以來中美學術交流的一部分。

法庭一份文件又顯示另一個例子，涉及一名在舊金山的生物醫學研究生，他被控隱瞞他的身份事實上是一個解放軍少校。他告訴美國調查員他受到在中國上級的指令，要他將美國的研究室的藍圖記下，以便回國之後複製一個一模一樣的研究室。他還說上級告訴他在舊金山領事館內有一個人可以與他接頭。

美國官員相信，帶有解放軍背景而在美國從事研究工作的人，只是為數約37萬留美中國學生的極少數。在特朗普五月發出的限制籤證令之前，國務院要拒絕外國學者的簽證其實權力不大，除非這些學者研究的範圍屬於管制或列為機密研究。