美國國防部指責中國軍隊在南海發射導彈“破壞地區穩定”

法新社消息，美國國防部周四發表公告稱，中國軍隊最近在南海發射導彈“破壞了地區穩定”。美國在周四證實，中國解放軍周三向南海發射了四枚中程彈道導彈。

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法新社報道，美國五角大樓周四發表公告指責中國軍隊近期在南海發射導彈。公告稱，中國此舉與“維持地區穩定”“降低地區緊張局勢”背道而馳。美國國防部並稱，中國近來包括髮射導彈在內的一系列行徑“進一步破壞了地區的穩定”。

美國在周四證實，中國解放軍周三朝南海發射了四枚中程彈道導彈。此舉似乎在警告美國，因幾天前美國派兩架偵察機靠近中國海域。美國國防部長公開表達反對立場，菲律賓與越南也對中國在南海軍演表達不滿。

據《南華早報》的消息，中國軍隊發射的導彈，有一枚從青海發射的是東風26-B，另一枚從浙江發射的，是有航母殺手之稱的東風21-D。這兩枚導彈落入海南島與西沙群島之間的南海海域。分析稱，解放軍發射導彈似乎是對幾天前，兩架美軍偵察機飛到演習禁區與南海一帶的行為的回應。

美國國防部長埃斯珀表示，我們看到東南亞特別是南海區域，中國似乎經常在這裡“大秀肌肉”，執行一些最糟的行為。

解放軍在南海動作頻繁，讓周遭國家菲律賓、越南感到不滿。越南指責中國南海軍演侵犯主權；菲律賓則表示，如果他們的船艦被中國攻擊，將啟動與美國的防衛協定。這也是菲律賓首度公開表態將向美國求援。

美國國防部長日前發表“五角大樓準備好對抗中國”為題的文章，公開反中，而美國商務部也加入“戰局”宣布制裁24間協助中國建設南海島礁的中資企業。