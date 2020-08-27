陳光誠：中共是人類公敵

中國著名盲人維權律師陳光誠2020年8月26日在美國共和黨全國代表大會上用英語發言。流亡美國8年的他講述自己在中國的遭遇。他指中共是人類公敵，不僅恐嚇自己的人民，還威脅全世界的福祉。他呼籲民主世界團結起來阻斷中共的進攻。特朗普在推特上轉發了這個短視頻。

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陳光誠說他的名字叫陳光誠，遭到中共的迫害毆打和囚禁。2012年4月逃出來，受到美國駐北京大使館的保護。他說，他感謝美國人民接納了他和他的家人，現在他們自由了。

陳光誠說：“中共是全人類的敵人，它正在恐嚇自己的人民，威脅世界的福祉。他說，在中國，表達中共不同意的思想，包括宗教、民主、人權，都可能被關進監獄。全國處在大規模監視和審查之下。

他呼籲美國應該利用其自由、民主和法治的價值觀，與其他民主國家結盟，阻斷中共咄咄逼人的進攻。他說，特朗普總統已經帶了頭，我們需要其他國家加入他的這個戰鬥。為了我們的未來。他說，站出來參加戰鬥並不容易。我知道。特朗普總統也一樣。但他表現出贏得這個戰鬥的勇氣。最後陳光誠呼籲人民為了世界，投票給特朗普。

陳光誠（1971年11月12日－），山東沂南人，著名中華人民共和國盲人維權人士，入選美國《時代雜誌》2006年時代百大人物。自學法律知識維護村民與殘疾人士的權益，被媒體譽為「赤腳律師」。因反對暴力節育，於2006年至2010年入獄。後被非法軟禁於家中。 2012年4月下旬，他在朋友協助下逃出，輾轉進入北京的美國大使館。當年5月19日，他與家人離開中國，抵達美國。