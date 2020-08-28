世衛調查團遭指走馬中國未去武漢

世衛組織近期派團赴中國考察新冠肺炎起源但未造訪武漢，令西方國家政府質疑北京政府是否會履行要辨別病毒來源的承諾，世衛組織調查可信度引質疑。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社報道，世界衛生組織（WHO）近期派團赴中國考察2019冠狀病毒疾病起源，但卻未造訪武漢，令西方政府質疑北京政府是否會履行要辨別病毒來源的承諾。該報道引述“金融時報”，世衛2名調查病毒起源的專家最近結束在中國的3周考察，但過程中未前往武漢，儘管世衛早就證實2019冠狀病毒疾病爆發的第一起病例就在武漢。世衛對此表示，這個團隊是在更大的國際考察團造訪之前，先進行背景調查。但這令人更加質疑，國際考察團是否也不會前往武漢。

據一名美國高層官員告訴“金融時報”：“世衛的人在北京待了3周，根本連武漢附近都沒有去。任何發現相關跡象的可能性都煙消雲散了。”

澳洲眾議員夏瑪（Dave Sharma）表示：“國際社會確實該嚴重質疑，世衛在爆發疫情時初期應對的嚴謹與獨立性，因為他們似乎想要避免冒犯中國。”他表示：“這項指控若被證實，就代表應該扮演全球公衛守護者的世衛又發生令人憂心的事件，代表在這場大流行發生的關鍵早期階段，世衛把一個會員國的敏感政治置於全世界的公衛利益之上，而我們正在付出巨大代價。”

在澳洲、美國等諸多國家呼籲下，中國國家主席習近平於5月同意世衛派遣考察團，7月成行。然而，世衛聲稱要“辨別病毒如何從動物傳人”，調查的透明度與過程卻遭受質疑。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）7月曾說，他認為調查結果會是幫中共“洗白”。美國總統特朗普已在5月宣布啟動退出世衛程序，表示世衛受到北京的“完全掌控”。

該報道稱，中國外交部表示，對於考察團可信度的指控“完全不正當”。中國已經負責任地邀請世衛考察團前往中國調查，儘管中國仍處於防範疫情再度爆發的“關鍵時期”。“我們希望有關各國，能夠和中國一樣採取正面態度，和世衛共同合作。”

美國外交關係協會全球衛生問題高級研究員黃延中表示，考察團必須能不受限制地進出武漢及中國其他地區，像是西南部的雲南省，才能得到具有權威性的調查結果。他表示，世衛似乎為了討好中國，同時也想表現中立與科學性，因此才決定單純調查病毒如何從動物傳人，而非中共的公衛決策失靈。

據世衛則在答覆“金融時報”時表示，世衛團隊和中國科學院武漢病毒研究所高層有過遠距對話，同意在未來數周及數月內，將會對武漢華南海鮮市場及第一起群聚感染進行初步流行病學研究。世衛表示：“國際團隊將和中國學者一同研究，初期是遠距，之後會進行地方研究。確切時間依初步研究的結果何時出爐而定。”但世衛不願意評論團隊是否會造訪武漢。