中國外長王毅到訪法國

法國總統馬克龍於8月28日與來訪的中國外交部長王毅舉行了會晤。法國漢學家皮埃爾·比卡爾(Pierre Picquart)表示，王毅訪法是在電信運營商布衣格電信（Bouygues Telecom）宣布拆除3000個華為公司製造天線的第二天。馬克龍28日在總統新聞協會上也表示，歐洲工業的安全性十分重要。

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總統馬克龍在記者會上並沒有明確指出要排除華為。但馬克龍表示，在新一代電信技術上，我們不是要像美英那樣排斥華為這樣的企業，一個企業，不論它國籍都不是被排斥的目標。但出於歐洲主權政策和網絡安全可靠性考慮，愛立信和諾基亞兩個歐洲供應商可以給我們提供歐洲工業的解決方案。

法國總統馬克龍28日在總統新聞協會上還表示，最關鍵、最具戰略性的領域，我們尋求歐洲解決方案，這很正常。

法國是中國外長王毅尋訪歐洲第四站。在和法國外長勒德里昂會晤之後，王毅周日將在法國國際關係與戰略研究院（IRIS）發表講話，講話核心內容將為戰略對話。

《星期日報》(le Journal du Dimanche)記者注意到，8月25日，中國外交部已經對台灣欲在法國普羅旺斯設辦事處 一事提出了嚴正警告。法國記者表示，除其他主題之外，設辦事處一事將是雙方談論的主題。

另據中央社報道，王毅到訪巴黎時，法國維吾爾協會以及自由西藏學生協會28日早也集結法國外交部旁。

中央社表示，28日早外交部旁集結百餘人，現場出現維吾爾的東突厥斯坦國旗與西藏雪山獅子旗；此外，也可見聲援香港與台灣獨立的旗幟。一旁法國警察一字排開，高度戒備。

一位維吾爾協會成員接受中央社訪問時指出，新疆正在發生種族滅絕，目前有3到5百萬維吾爾人被關在集中營內，“法國政府目前為止都沒有正式向中國政府交涉這件事，所以我們今天在這裡，剛好是中國外長王毅到法國之際，希望透過我們的聲音，向法國政府表達心意，希望總統馬克龍為我們現在的情景開口說話”。

中國國務委員兼外長王毅，8月25日起，一連八日到訪意大利、荷蘭、挪威、法國、德國五國。7月初，德國正式接替克羅地亞成為新一屆歐盟理事會輪值主席，這也是德國總理默克爾在總理任內德國第二次出任歐盟輪值主席國。

法國記者還注意到，此次王毅並沒有到訪布魯塞爾。中方希望通過尋訪多國來展現多邊合作，繼續打造“冰上絲綢之路”。法國記者還注意到，王毅訪法將重申世界不要被拖入“新冷戰”的觀點。