中國學者警告 3事引爆中美軍隊衝突 但程度中低

頻繁披露美軍在東亞動態的中國“南海戰略態勢感知”平台計畫主任胡波表示，美中恐因3種情況爆發中低程度衝突，包括美軍闖入中國領海被反制、抵近偵察遭驅及監視演習起摩擦。據胡波認為，美軍還沒有做好在南海跟中國發生大規模衝突的準備。

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據中央社今天報道稱，中國“南海戰略態勢感知”平台計畫主任胡波認為，目前沒有跡象表明美國要在南海“大幹一場”，美軍還沒有做好在南海跟中國發生大規模衝突的準備。因此，傳聞美國要“轟炸甚至佔領中國南海島礁”，發生機率是比較低的。

胡波在接受鳳凰網節目“風向”專訪時說，美軍自2015年起非常嚴肅地考慮在南海跟中國發生軍事衝突，，但大規模的準備還沒有完成，包括作戰概念轉型、力量部署都沒有完成。他指出，更何況，中美雙方都承擔不起大規模衝突的後果。美軍雖有各式的預案，但他們很清楚，一旦直接轟炸中國南沙島礁，勢必引起中美全面對抗，中國肯定會全面反擊，“美國不要有幻想”。中國再怎麼想維護中美關係，也不可能視若罔聞。

該報道稱，據胡波認為，美中之間現在最可能出現的，是因意外事件升級所導致的中低程度衝突，且可能來自3種情況。一是美軍執意闖入中國南沙、西沙島礁12海里領海及內水，但中國肯定會進行反制，就可能就比較危險。像2018年9月30日美中軍艦在距南薰礁12海里內差點相撞，最近距離僅41公尺。

二是抵近偵察。美國在中國近海抵近偵察頻率和次數越來越多。2009年至今，美軍抵近偵察頻次差不多增加了一倍。如果距中國領空或海岸太近，中國肯定採取伴飛、警告或驅離措施，變量會很多。像是2001年美中撞機事件，就是美軍抵近偵察造成的，而撞機發生在距海南島約70海里處的專屬經濟區上空。

三是雙方都會在南海及周邊進行各式演習，另一方一定會監視。近2年中共解放軍“越來越專業，一般保持非常安全的距離”；但美軍現在偵察監視有時異常接近，且發生過很多次。像日前美軍U-2偵察機飛入共軍北部戰區演習禁航區，以及2013年遼寧艦編隊在南海演習時，美國軍艦遭中共軍艦近距離攔截都是。