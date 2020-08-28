中國更多購買美國農產品 牛肉家禽玉米數都增

根據美國農業部周四公布的數據，中國上周採購美國牛肉規模為有記錄以來最大，本周購買美國玉米量為近一個月來最大。在與非洲豬瘟進行了多年的鬥爭後，中國今年一直在大力進口牛肉、豬肉和家禽。消息沒有提及中國所增購美國農產品金額累計額。

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據路透社說，上周中國採購美國牛肉規模創新高，本周購買玉米為近一個月最多。根據美國農業部在其每周出口銷售報告中公布，截至8月20日當周，中國凈買入3,315噸美國牛肉，創下1999年以來的最大單周購買量紀錄。中國上周還購買了11,216噸美國豬肉，採購規模為一個月來最大。

在周四的另一份報告中，美國農業部公布，中國購買了74.7萬噸美國玉米，準備在9月1日開始的2020/21季裝船。該機構還表示，向未具名目的地出售了14萬噸玉米。

在與非洲豬瘟進行了多年的鬥爭後，中國今年一直在大力進口牛肉、豬肉和家禽。

與此同時，中國最近向美國採購了一系列農產品。作為1月份與美國簽署的第一階段貿易協議的一部分，中國承諾今年將在美國購買創紀錄的農產品。

據路透社報道稱，美國和中國的高級貿易官員本周重申了他們對該協議的承諾。根據官方數據，中國對美國商品的採購，遠遠落後於達成協議中規定的第一年增加770億美元所需的速度。但中國最近幾周加快了農產品購買的步伐。