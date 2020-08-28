中澳貿易戰? 全球貿易版圖亂了

隨着亞洲最大大麥買家中國與主要供應國澳大利亞出現貿易衝突，改變了全球供應趨勢，阿根廷已開始向中國出口大麥，結束三年來的停滯狀態。大麥主要用於牲畜飼料和生產啤酒。

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據路透社今天報道稱，澳中衝突改寫全球貿易版圖，阿根廷趁機向中國出口大麥。據路透社看到的出口許可證和私營企業的申報單，阿根廷今年有可能出口至少25萬噸大麥，2021年達到創紀錄的38萬噸，而2019年的出口基本為零。

據一家國際穀物企業駐阿根廷的貿易商匿名表示，“我們周日裝載了6.5萬噸的船貨，運往中國。計畫1月發三四批船貨，”據這家國際穀物企業駐阿根廷的貿易商說，“由於與澳洲發生衝突，中國今年轉向我們，”該貿易商表示，指的是中國與澳洲之間的政治糾紛，並促使中國在5月對進口自澳洲的大麥徵收高額反傾銷和反補貼關稅。

該報道說，Bahia Blanca穀物交易所的主管分析師Eugenia Rul表示，在周日這批船貨之前，阿根廷在過去兩個月向中國出口了16萬噸大麥。

據阿根廷統計機構INDEC指出，去年有少量未公布規模的飼料用大麥運往中國，上次阿根廷向中國出口啤酒用大麥還是在2016年，當時出口了3.15萬噸，而2019年的出口基本為零。