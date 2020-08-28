北京稱在西沙驅離了一艘美國驅逐艦

中國解放軍近日在南海試射東風洲際導彈之際，一艘美國驅逐艦也被指進入中國宣稱控制的南海西沙群島海域。中國官方今天宣布，驅離了這艘美國驅逐艦。美國方面證實，一艘美國軍艦在該海域維護自由航行。本周中美雙方多次過招，中國南海海域軍事演習，宣布禁航，但一架美國偵察機仍然出現在軍演海域。

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據法新社今天報道稱，這一事件在北京和華盛頓之間在香港，人權，華為，TikTok，維吾爾族的待遇甚至貿易等主題上的分歧並導致雙邊加劇緊張背景下發生。

據中國解放軍陸軍南部戰區發言人李華民說，美國驅逐艦“未經許可”進入西沙群島的水域。據他說：“解放軍海軍和空軍對美國驅逐艦進行跟蹤，監視，執行檢查，識別並向船舶發出離開該地區的命令。”

美國海軍艦隊星期五確認了該驅逐艦在該海域，並為執行“確保該地區關鍵的運輸通道保持自由和開放”的願望辯護。

法新社說，西沙群島處於與中國和越南海岸等距。中國海軍在1974年一次海戰後重新獲得西沙群島控制權。這位亞洲巨人對其他居民（越南，馬來西亞，菲律賓，文萊）宣稱擁有南海幾乎所有島嶼。面對中國被認為過分的說法，華盛頓越來越多地定期向該地區派遣軍艦，以執行所謂的“航行自由行動”。

據李華民抨擊說：“美國無視國際法規則，一再在南中國海造成動亂。美國以航行自由為借口，爭奪海上霸權。”

根據美國國防部周四表示，中國軍方在本周進行的一次軍事演習中發射了四枚彈道導彈。

面對近幾個月來頻繁發生的美國演習，這種在該地區很少發射的大規模導彈的發射已被廣泛解釋為警告信號。