孔子學院一院長公開同意討論六四 美媒問可信嗎?

中國在海外眾多國家設立的孔子學院多年來一直被視為政治和言論審查的代名詞，已有很多孔子學院因此而被關閉。不過在上周的一場直播節目中，澳洲一家孔院的院長卻做出了一個令人意想不到的承諾，而節目的另一位嘉賓事後還發起公開信聯署活動，呼籲這位院長履行諾言。自由亞洲報道問，說話算數嗎？

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據自由亞洲報道，澳洲孔院同意討論六四，說話算數嗎？在上周的一場直播節目中，澳洲一家孔院的院長卻做出了一個令人意想不到的同意討論六四的承諾，這到底是怎麼回事呢？

近年來，美國政界普遍認為，孔子學院不只傳播中國的語言和文化，也把北京當局對敏感政治話題的審查帶進了課堂，這有損言論和學術自由。這種觀點逐漸取得了其他西方國家的支持。一年前，澳大利亞新南威爾士州宣布全面撤銷孔院在當地的項目。不過，就在澳大利亞廣播公司(ABC)中文部上周的《直播澳洲》節目上，卻出現了這樣的戲劇性一幕。

據自由亞洲指巴丟草問：“您會歡迎像我這樣一個對中國政府有異議的藝術家，來到你們西澳大學孔子學院做一些活動嗎？您會歡迎一些學者來講述中國的天安門屠殺事件嗎？”

蔣穎說：“我們歡迎。”

巴丟草：“真的嗎？那太棒了。我覺得這是今天這檔節目中非常有意義的一個回答，我也希望所有的觀眾能作個見證。”

節目中提問的這位男士是澳大利亞華裔政治漫畫家巴丟草，回應的這位女士則是西澳大學(University of Western Australia)孔子學院澳方院長兼商學院副教授蔣穎。

聽到這麼爽快的回答，巴丟草在節目中略顯驚訝，而蔣穎還有話要說。據蔣穎指“我跟你講，我們（孔院）有個活動，叫‘China in Conversation’，這個活動就是尋找不同觀點的人來討論一個話題，叫‘中國對話’，我們是定期舉辦這樣的活動的。”

本台記者注意到，位於西澳大利亞州首府珀斯的西澳大學孔子學院在2016年舉辦了首場“中國對話”論壇，話題是“追求共識：常見病的中西醫解讀”。此後幾年間，這個論壇還舉辦了“‘一帶一路’與澳大利亞”、“澳大利亞如何面對中國的崛起？”、“澳大利亞的外國投資”等活動，但記者並沒有在這家孔院的官網上找到關於新疆、香港或六四事件等中國敏感政治話題的活動。

據自由亞洲，巴丟草周四對該台說，他事後致函西澳大學孔院，但至今仍未收到回復。於是，他與身在美國的周鋒鎖、方政、郝建、滕彪等幾位中國異議人士，在本周一發起了公開信聯署活動，敦促這家孔院履行承諾，但他對此並不抱太大希望。巴丟草指，“我覺得從院方三緘其口的反應來看，能夠實現（孔院院長承諾）的可能性不大，但這並不代表發起這場公開信聯署活動沒有意義。其實我正是想通過這樣的嘗試，來向社會展現孔子學院即便是在一個國家電視台的公開節目當中，也並不怕撒謊。”

自由亞洲說，該台記者周三致函西澳大學孔院詢問此事，但截止發稿時，尚未收到回復。

這封公開信說，他們對蔣院長同意舉辦關於六四事件的活動表示歡迎，並願意協助孔院組織、並參與到這些活動中來，以確保活動的客觀性和公正性。信中還說，八九學運和六四事件對了解中國當代的政治和社會發展至關重要。不幸的是，由於當局長達幾十年的嚴厲審查，大多數中國留學生對此知之甚少。因此，相關活動不但能讓澳洲當地學生受益，也能幫助不少西澳大學的中國留學生了解這個在中國國內最為敏感的話題之一。他們在信尾寫道：“我們希望西澳大學孔子學院與蔣院長不要成為中國審查世界的跳板，履行在節目中的承諾，將此次活動落實。”

該報道稱，現居美國的人權律師滕彪表示，他們發表這封公開信，就是為了給這家孔院施壓。

“蔣穎承諾之後，接下來就很可能會想方設法來推辭、推脫，讓這場活動無法舉行。所以我們才選擇將她一軍，希望給她施加更大的壓力，讓她不能只是說說就完了。”

截至美東時間周四午間，已有一百三十人聯署了這封公開信。

中國教育部下屬的國家漢辦上個月剛剛宣布，此前由他們主辦的孔子學院項目，將由 “中國國際中文教育基金會”全面負責運行，而這家基金會是由多家高校、企業等機構成立的民間公益組織。不過，有批評人士認為，這並不能掩蓋孔院項目一直由、並仍將由北京當局掌控的事實。

巴丟草認為，這起事件印證了孔院就是政治審查的代名詞。巴丟草指出，“我覺得這起事件的焦點首先是誠信問題。孔子學院的院長在國家電視台的節目當中做出了承諾，卻無法兌現，並且沒有任何的回應，這是極其不負責任的。第二，這也戳穿了所謂‘孔子學院並不是中國審查機制的延伸、並不會拒絕一些敏感話題’的說法，這其實是個謊言。”

據該報道稱，網絡信息顯示，西澳大學孔子學院成立於2005年，是澳大利亞的第一所孔子學院。浙江大學是這家孔院的中國官方高校合作夥伴。