曾厲訓李文亮 武漢市中心醫院書記蔡莉昨晚遭免職

網傳武漢市中心醫院或被去職的黨委書記蔡莉會議照

中共武漢市中心醫院黨委書記蔡莉先前因訓誡COVID-19疫情“吹哨人”李文亮，備受輿論批評。據官方的澎湃新聞昨天深夜透露，她已去職，由曾任湖北省武漢市肺科醫院黨委書記的王衛華接任。有香港媒體引述消息人士稱，蔡莉在訓誡“吹哨人”李文亮時曾說：“你視武漢市自軍運會以來的城建結果於不顧，你是影響武漢安定團結的罪人，你是破壞武漢市向前發展的元兇。” 但消息未提蔡莉遭免職是否與李文亮案有關以及蔡莉去職後有何種新安排。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道稱，武漢市中心醫院書記蔡莉去職，曾被指打壓李文亮。該報道引述澎湃新聞昨天深夜消息，蔡莉已去職。澎拜新聞引述不具名的武漢市中心醫院醫護人員稱，院方是在昨天傍晚6時的醫院幹部大會宣布上述消息。

據中央社說，2019冠狀病毒疾病疫情去年底在武漢爆發時，武漢市中心醫院眼科醫生李文亮在其微信群組提出警告，之後被當地警方訓誡，稱他發布不實言論。李文亮於今年2月6日因感染2019冠狀病毒疾病不治身亡，此事引發極大輿論反彈，當局才在3月20日通報稱，撤銷對李文亮的訓誡書並向家屬道歉。

據南方人物周刊3月刊登的“四人殉職，四人瀕危—武漢中心醫院‘至暗時刻’”報導中提到，疫情期間，包括蔡莉、武漢中心醫院院長彭義香、以及紀委書記李蜜等院方高層，壓制醫護人員提出疫情預警，迫使他們在沒有防護下，暴露於病毒中，導致醫院300多名醫護人員感染、4人死亡，4人僅靠儀器維持生命。

中央社說，另外也有港媒引述消息人士稱，蔡莉在訓誡“吹哨人”時曾說：“你視武漢市自軍運會以來的城建結果於不顧，你是影響武漢安定團結的罪人，你是破壞武漢市向前發展的元兇。”