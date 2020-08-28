黃之鋒：已做好隨時被捕送中準備

前香港眾志秘書長黃之鋒昨天接受英國金融時報（Financial Times）專訪時表示，他已經做好隨時被捕並被立刻引渡到中國的準備。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道稱，黃之鋒說：已做好隨時被捕送中準備。黃之鋒27日說：“我被捕似乎只是時間問題，保障我個人安全的時間已經耗盡了。”黃之鋒說，“一旦他們逮捕我，我可能會立即被引渡到中國”，當然，這是最糟的情況。“很多人問我：你準備好了嗎？我說，當然沒有人會準備好在北京的黑牢被判刑關一輩子。”

據英國金融時報稱，另一名參與過反送中運動的“香港故事”成員李宇軒（Andy Li）日前搭乘快艇逃往台灣尋求庇護時，就已預見他即將被捕。李宇軒此前因為違反“港區國安法”於10日被捕後獲得保釋，但他偷渡失敗，已被中國海警拘捕。該報指出，已有數十人在香港違反“港區國安法”被捕，該法”旨在打擊分裂、顛覆國家以及外國勢力勾結，違反會被判處很長的有期徒刑，包括無期徒刑。而且，該法還允許將香港公民帶到中國大陸接受審判。

黃之鋒說：“6月30日深夜11時以後，香港就不再是香港了。”中央社說，他指的是實施“港區國安法”的時間。據黃之鋒表示，實施“港區國安法”證明，北京當局無意兌現允許香港維持其法律自主權的承諾；許多國際企業擔心香港司法獨立喪失，正考慮外移到新加坡或亞太區域其他首都。黃之鋒並強調，更重要的是，“港區國安法”覆蓋範圍遠遠超過中國領土，根據法律賦予的域外權力，大陸特工甚至可以綁架西方人，並將他們帶回中國面對審判。

據中央社說，當被問及在實施“港區國安法”後，為什麼不試圖逃到國外時，黃之鋒說：“除了希望戰鬥到最後一刻，我相信保持香港本地抗議氣勢確實很重要。”