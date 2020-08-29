中國南海發射4導彈 警告美國航母與在亞太基地

中國最近向全球最活躍的水域南海發射了導彈，對美國兩種主要目標發出警告：航空母艦和區域內的基地。據《南華早報》引述接近中國人民解放軍的人士說，本周三向南中國海發射的導彈包括東風-21D和東風-26B。中國威脅可摧毀美國在該地區主要軍力投射來源，在中國拒止其東海岸任何軍事行動的戰略中，這些武器是重中之重。

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據華爾街日報引述彭博報道指，中國試射導彈以警告美國航空母艦要保持距離。

夏威夷太平洋大學外交與軍事科學項目的兼職教職人員Carl Schuster說，中國向美國、其盟國和夥伴發出信號，表明中國對美國的航母打擊群有一個答案，這一答案始終存在，並不取決於部署時間表。他先前曾是美國太平洋司令部聯合情報中心的運營總監。他指出，實際上，中國是在說：如果美國在南中國海部署兩艘航母，中國就會在那兒發射獵殺航母的導彈。

這次試射向美國展示了任何武裝衝突的代價是在不斷升高，並高調提醒人們，中國中程彈道導彈的彈藥庫不斷在擴大。這是自第二次世界大戰以來，首次對美國在亞洲軍事優勢的挑戰。中國在10月的閱兵中推出了新的火箭軍種，展示了悉尼大學研究人員所警告的一種實力，即中國可能會在「衝突爆發之初的幾個小時」摧毀美國的基地。

該報道說，一位不願透露姓名的美國國防官員告訴彭博社，中國在本周一系列軍事演習中發射四枚中程彈道導彈。這位官員說，它們落在中國海南島和西沙群島之間的海域，與最近幾周進行演習以支持特朗普政府挑戰北京主權主張的美國航母所在位置相距不遠。

中國外交部周四將有關導彈試射的問題轉由國防部回答，國防部未立即回應置評請求。中國國防部周四重申了演習不針對任何一個國家的觀點。儘管如此，發言人吳謙還是指責“一些美國政客”試圖挑起兩國之間的衝突。他在北京的一次吹風會上表示，中國“並不害怕”。

據該報道，雖然這兩個擁有核武器的國家有許多激勵措施以避免衝突，然而升級的風險日益增強，美國及其盟友試圖反抗更加強大的中國。最近幾周，美國在該地區進行了一系列軍事演習，並批准了一項對台具有里程碑意義的戰鬥機軍售。在美國即將舉行大選的背景下，美國總統唐納德·特朗普(Donald Trump)試圖將重點放在中國。