傳中駐英外交官大增引擔憂 北京批倫敦雜音噪音

英國《泰晤士報》近日說，在英國的中國外交官人數10年間增加了近四分之一，引起對中國在英國擴大政治影響的擔憂，並有人指責中國利用疫情在全世界展開“戰狼外交”。對此，中國駐英使館29日回應，隨着中英關係發展，兩國各領域合作顯著增加，使館工作量大增，人員自然隨之增加，這是中英關係蓬勃發展的寫照，合情合理。

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據東森新聞今天報道，駐英外交官大增引擔憂，中國指：中英合作增加“人員自然成長”。據中國駐英使館指出，英國近期出現了一些雜音和噪音，某些政客和機構故意歪曲抹黑兩國正常交流與合作，甚至叫囂發動對華“新冷戰”，這一動向令人擔憂，“一個健康穩定發展的中英關係，不僅符合中英兩國人民的根本利益，也有利於世界的和平與繁榮，希望廣大公眾客觀理性看待中國發展，全面務實看待中英合作，支持中英關係穩定健康發展。”

該報道引據中國駐英使館，此次疫情帶來的最大啟示就是，世界各國人民命運休戚與共、緊密相連，人類社會是一個命運共同體，團結合作是戰勝疫情的唯一途徑，“對於那些對中國的誤讀誤解甚至蓄意中傷；對中英關係成果的惡意貶低和歪曲，中國外交官有責任澄清事實、扶正祛邪，這是捍衛國家榮譽和民族尊嚴的正義之舉，是維護來之不易的中英關係的正當之舉，不容詆毀和誣衊！”