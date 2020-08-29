山西襄汾酒店坍塌：17人遇難、7人重傷 發表時間： 29/08/2020 - 22:57 En début de soirée, 45 personnes avaient été sorties des décombres, dont 17 morts, sept blessés graves et 21 plus légèrement touchés. © AFP 作者： 法廣 1 分鐘 山西臨汾市襄汾縣一間兩層樓高的酒店，8月29日早上突發坍塌，據報有多人被埋。 廣告 繼續瀏覽後續 襄汾縣委宣傳部消息顯示，截至18時52分，已救出45人，其中17人遇難，7人重傷。目前救援工作還在進行中。據了解，酒店坍塌的部分在第一層的基礎上加蓋了彩鋼板房，底部有地下室。坍塌部分從建築一層坍塌，導致二層連帶坍塌。事發時，飯店裡正舉行宴會。據報道，當局出動了65名武警官兵、70名消防指戰員、150名公安民警、90名民兵等，救援人員總數逾710人正在事故現場開展救援工作。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 社會