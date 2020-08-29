山西襄汾酒店坍塌：17人遇難、7人重傷

山西臨汾市襄汾縣一間兩層樓高的酒店，8月29日早上突發坍塌，據報有多人被埋。

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襄汾縣委宣傳部消息顯示，截至18時52分，已救出45人，其中17人遇難，7人重傷。目前救援工作還在進行中。

據了解，酒店坍塌的部分在第一層的基礎上加蓋了彩鋼板房，底部有地下室。坍塌部分從建築一層坍塌，導致二層連帶坍塌。事發時，飯店裡正舉行宴會。

據報道，當局出動了65名武警官兵、70名消防指戰員、150名公安民警、90名民兵等，救援人員總數逾710人正在事故現場開展救援工作。