訪問主要內容
中國
法國
港澳台
視頻
欄目檢索
政治

山西襄汾酒店坍塌：17人遇難、7人重傷

發表時間：

En début de soirée, 45 personnes avaient été sorties des décombres, dont 17 morts, sept blessés graves et 21 plus légèrement touchés.
En début de soirée, 45 personnes avaient été sorties des décombres, dont 17 morts, sept blessés graves et 21 plus légèrement touchés. © AFP
作者： 法廣
1 分鐘

山西臨汾市襄汾縣一間兩層樓高的酒店，8月29日早上突發坍塌，據報有多人被埋。

廣告

襄汾縣委宣傳部消息顯示，截至18時52分，已救出45人，其中17人遇難，7人重傷。目前救援工作還在進行中。

據了解，酒店坍塌的部分在第一層的基礎上加蓋了彩鋼板房，底部有地下室。坍塌部分從建築一層坍塌，導致二層連帶坍塌。事發時，飯店裡正舉行宴會。

據報道，當局出動了65名武警官兵、70名消防指戰員、150名公安民警、90名民兵等，救援人員總數逾710人正在事故現場開展救援工作。

下載法廣應用程序跟蹤國際時事

Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw
頁面未找到

您嘗試訪問的內容不存在或不再可用。