王毅歐洲之行屢遇抗議 敏感議題突圍艱難

中國國務委員兼外交部長王毅正訪問歐洲，試圖掙脫美國發起的圍堵。但據報道，王毅此行曾遭外交冷遇，且被質疑香港、新疆等議題，沿途還遭港人、藏人、維吾爾族等團體抗議。

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據中央社今天報道稱，王毅訪歐屢被挑戰敏感問題，抗議如影隨形。王毅25日起依序訪問意大利、荷蘭、挪威、法國、德國等歐洲5國。該報道綜合外媒消息，王毅在首站意大利，就被意大利總理孔特（Giuseppe Conte）拒絕接見，僅以電話溝通。而2019年1月王毅訪問意大利時，孔特曾親自接見，並表示支持“一帶一路”。

該報道稱，由於意大利是七大工業國集團（G7）中，第1個支持中國“一帶一路”的國家，孔特此舉頗受外界矚目。而孔特與王毅在電話中，也提到了中方頗為敏感的香港問題，但中方想談的華為等議題卻未觸及。而與王毅會面的意大利外長迪馬尤（Luigi Di Maio），雖然重申意中兩國是戰略夥伴，但也表示意大利將高度關切“港區國安法”的實施進展，且指“中國必須維護香港的獨立”。

在王毅會面的意大利外長迪馬尤之前，香港民主運動人士羅冠聰25日造訪意大利，警告華為等中國企業對西方構成威脅。

據該報道，王毅訪問荷蘭時，雖見到了總理呂特（Mark Rutte），也與外長布洛克（Stef Blok）會談。但根據荷蘭外交部聲明，兩人討論了包括“港區國安法”、港府逮捕立法會議員和記者、延後立法會選舉等議題，荷方並高度關切重視香港情勢。根據報道，布洛克曾當面提出對新疆維吾爾人處境的擔憂，以及中國官方打壓宗教自由，特別是對穆斯林、基督徒和藏人人權狀況的關切。

至於法國，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在接見王毅後發表談話指出，已告知中國國家主席習近平，他較青睞愛立信（Ericsson）和諾基亞（Nokia）這類企業。基於“我們通訊安全”的重要性，“我們會想要一個歐洲的解決辦法…是很正常的”。這一表態，被認為是中國在歐洲為華為爭取突圍的挫敗。

中國外長王毅28日抵達法國，為歐洲之行的第4站。法國維吾爾協會以及自由西藏學生協會上午集結外交部旁，呼籲法國政府明確表達立場，向中國施壓，停止迫害人權。

據該報道說，王毅本人在訪問挪威時的發言也引起議論。他在被問到提名香港“反送中”抗爭者角逐諾貝爾和平獎的呼聲時說，中國不想看到任何人將諾貝爾和平獎政治化，並堅決反對任何人任何利用此獎“干涉中國內政”。2010年，中國異議人士劉曉波獲得諾貝爾和平獎，曾導致中挪關係長期陷入低潮。

中央社說，王毅訪歐期間，抗議團體也如影隨形。其中包括流亡英國的前香港眾志創黨主席羅冠聰親赴羅馬，向迪馬尤遞交抗議信，抗議“港區國安法”的實施。而在荷蘭、挪威、法國等國，王毅會見外長及政要的場外，都能港人、維族、藏人、中國異議人士及當地聲援者抗議的身影。