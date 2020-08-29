疑鋪路新制裁 美國軍方指控中化集團等11家為軍企

美國國防部周五宣布，美國政府已認定包括建築巨頭中國交通建設集團在內的另外11家中國企業為中國軍方擁有或控制，此舉將為出台新一輪制裁鋪路。美國周三將24家中國公司列入黑名單，並針對一些個人採取了行動，稱他們參與了與南海有爭議島礁有關的建設和軍事行動。這是美國首次就這一有爭議的戰略航道對北京採取此類制裁措施。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社消息，美國國防部認定中化集團等11家企業為中國軍方控制或擁有。而今年早些時候，美國國防部已認定20家中國頂尖企業為直接或間接在美國運營的中國軍事公司，包括那些由中國解放軍“擁有或控制”的、提供商業服務、製造、生產或出口的公司。國防部周五發布的最新清單還包括中國長江三峽集團公司、中化集團和中國東方紅衛星股份有限公司。

該報道稱，中國駐美國大使館未立即回復記者的置評請求。

被國防部列入清單並不會引發制裁，但1999年出台的、要求編製這一清單的一項法案規定，總統可以實施制裁，包括查封清單上實體的所有財產。美國國防部一直受到美國兩黨議員的壓力，要求公布這份清單，目前華盛頓和北京在技術、貿易和外交政策上的緊張局勢不斷加劇。

據該報道，這份清單可能會加劇全球最大兩個經濟體之間的緊張關係，美中兩國今年在從疫情應對到香港國安法等多個事件上，一直爭執不斷。