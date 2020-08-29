西藏下令引導民眾感恩共產黨 高層傳密集訪藏

中共西藏黨委書記吳英傑近日在一場會議中下令，教育引導各族民眾“感黨恩、聽黨話、跟黨走”，與14世達賴喇嘛“畫清界限”，並要“引導信教群眾理性對待宗教、淡化宗教消極影響”。中央社引述國際援藏團體分析，這顯示藏人對達賴喇嘛的信仰仍忠誠堅定，中共則缺乏合法性，當局因此感到失望。

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據中央社今天引述中國官媒“中國西藏網”25日發布的通稿，吳英傑日前在西藏自治區區黨委國家安全委員會會議作上要求教育引導各族民眾“感黨恩、聽黨話、跟黨走”，與14世達賴喇嘛“畫清界限”。但文中並未提及會議舉行日期。

據通稿顯示，吳英傑在會中分析當前西藏維穩形勢後，提出着力增強防範風險意識、堅決維護國家政治安全、加強社會面管控、紮實做好常態化疫情防控、狠抓意識形態領域工作、積極引導宗教與社會主義社會相適應，以及強化維穩工作責任等7項要求。

據吳英傑表示，要堅決打贏反分裂鬥爭這場硬仗，“深刻揭批14世達賴和達賴集團的反動本質，教育引導各族群眾感黨恩、聽黨話、跟黨走，自覺與14世達賴和達賴集團畫清界限，旗幟鮮明維護祖國統一，加強民族團結”。吳英傑又說，必須“旗幟鮮明消除14世達賴利用宗教所產生的負面影響，引導信教群眾理性對待宗教、淡化宗教消極影響、過好今生幸福生活”；同時還要“嚴格落實意識形態工作責任制，正確處理好‘管肚子’與‘管腦子’的關係，着力做好凝聚人心工作”。

就該報道引述位於華府的非政府組織“國際聲援西藏運動”（International Campaign for Tibet）27日在官網發文分析，吳英傑的說法反映出中共當局對於在藏人中缺乏合法性感到沮喪。儘管持續宣傳和努力推行“愛國主義教育”，藏人對達賴喇嘛的忠誠仍然堅定。

除了吳英傑表態之外，中共政治局常委、全國政協主席汪洋7月前往西藏調研時提出，要重視“中華民族共同體歷史的研究”、“提高藏傳佛教中國化水準”為重點做好宗教工作。

中國國務委員兼外交部長王毅8月中旬也前往西藏調研；解放軍近日更在西藏進行成建制部隊的低空傘降實兵訓練。

據中央社指，香港南華早報引述分析表示，北京高層官員頻繁訪問西藏，與近期中印衝突有關，當局意在重申對邊境地區的主權。