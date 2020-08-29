解放軍今結束南海軍演 美4架軍機挑戰導彈威脅齊現

中國解放軍南海軍演今天進入最後一天，但中國“南海戰略態勢感知”平台指稱，美軍截至中午前至少有4架軍機飛入南海空域，被認為創下近期紀錄，且被官媒指為“變本加厲”。本星期解放軍在南海海域軍演時發射4枚彈道導彈，被認為劍指美國航母與美國駐亞太軍事基地。

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據中央社今天報道，解放軍南海演習尾聲美軍4機同台現身。中共外圍官媒環球時報說，根據“南海戰略態勢感知計畫”平台披露的資訊顯示，今天上午飛入南海的4架美國軍機，分別為1架EP-3E電子偵察機、2架P-8A反潛巡邏機，以及1架KC-135R空中加油機。

根據海南海事局發布的“瓊航警0078號令”，今天是海南島東南海域舉行演習的最後一天。

據該報指出，目前無法確認的是，今天同一時間內，是否有其他未被ADS-B訊號追蹤的美軍飛機，在南海上空活動。而這4架軍機中的KC-135R加油機，目前也無法確認是否在為其餘3架軍機，進行空中加油預備。根據消息，8月受颱風影響，美國軍機進入南海空域偵察的頻率和次數，較7月有所下降。但自8月20日前後起，美軍就恢復了在南海的常態化空中偵察。而美軍這些行動，應與解放軍在南海的相關演習有關。

該報道稱，對於4架美國軍機現身南海上空，環球時報報導以“南海軍演最後一天，美軍空中偵察變本加厲”為標題作註解。而有中國專家認為，4架美國軍機同時現身南海，已創下近期已知紀錄。仍據環球時報，“南海戰略態勢感知”平台日前還披露，一艘長約252公尺、疑為美軍美利堅號兩棲突擊艦（USS America LHA 6），27日曾出現在台灣東部外海。