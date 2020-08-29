香港國安法或追溯以遠助調查立案

香港「港區國安法」不溯及既往，但港警正依據政府批評者以往的言行，包括他們的社群媒體貼文，來加強在國安法之下的調查行動。除了如同秋後算賬，香港警方依據國安法搜查日本經濟新聞駐港辦公室事件，都投下陰影。

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據法新社消息，港警執行國安法溯及既往追究批評者過去言行。北京於今年6月對香港實行「港區國安法」，中國形容此法為懸在民主派反對人士頭上的「劍」，當局承諾此法不溯及既往。但迄今20多起逮捕的詳情顯示，民主派人士在「港區國安法」頒布前的政治演說及網路貼文，已成為當局調查的重要部分，港警藉此取得搜查令並進行突擊檢查和逮捕。

一名參與國安調查的律師匿名告訴法新社，「他們追溯你的歷史，並且從中尋找相關性」；並說，警方有權將過去行為當做「背景資訊」，以作為調查和未來審判的依據。社群網站上的舊貼文也成為警方注意焦點。

據該報道稱，19歲香港學運人士鍾翰林與其他3人於7月29日遭逮捕，被控煽動分裂國家罪。鍾翰林是支持港獨團體「學生動源」前成員，在「港區國安法」實行之前，這個團體就已解散在香港的分會。港警指出，名為「創製獨立黨」的海外團體曾在臉書貼文，鼓吹建立「香港共和國」，當時「港區國安法」已頒行，其後鍾翰林等人被捕。鍾翰林否認他與這則貼文有關。他表示，港警在拘留他40小時期間所出示的證據，多半都是他過去在社群媒體上的言論。

該報道稱，鍾翰林告訴法新社：「這些貼文都是在法律生效前發布，最舊一則貼文是在2016年張貼。」