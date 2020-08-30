總部設在美國紐約的南蒙古人權信息中心29日說，中國以“第二類雙語教育”的名義9月份開始在南蒙古所有學校用漢語取代蒙語進行教學的計畫在當地引發一場大規模的公民不服從的抗議運動，包括部分政府官員在內的社會各界人士目前空前團結，各地學生家長和教師對學校進行了抵制，很多學校教室現在都是空空蕩蕩。

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據美國之音今天報道稱，不滿漢語取代蒙語教學，南蒙古爆發大規模抗議。南蒙古人權團體透露，中國政府計畫在南蒙古地區用漢語取代蒙語教學的秘密計畫在當地引發了大規模的公民不服從的抗議活動，導致緊張局勢升溫。

據南蒙古人權信息中心說，當地還爆發了普遍的教師示威。二連浩特市所有蒙古教師參加了罷課。當地一位蒙古族家長說，“校長們正在計畫與所有蒙古族教師進行一對一的談話，可教師們都一致表示不會上當。他們同意與校長見面，但前提是允許所有教師同時參加”。

南蒙古人權信息中心說，很多蒙古家長都計畫在家對子女進行教育，不送孩子去學校學中文，有些剛退休的教師和大學學生自願用蒙語教授所有課程。普通牧民也在南蒙古各地的主要城市舉行同步示威，抗議政府進行“文化滅絕”，成千上萬的當地學生身穿蒙古傳統服裝參加了示威。

南蒙古人權信息中心指出，當地抗議活動的勢頭不斷增長，當局也加緊鎮壓。紮魯特旗蒙語學校數百名憤怒的學生家長聚集在學校門前，要求立即釋放他們被學校關在宿舍內的孩子們，遭到鎮暴警察的阻攔。幾個小時後，家長們衝破警察的封鎖，接走了他們的孩子；在科爾沁左翼中旗，蒙古族的家長示威遭到警察鎮壓，幾名家長被警察毆打，被送入警車內；科爾沁右翼中旗和庫倫旗的蒙古族家長們在抗議活動中高唱蒙古歌曲，包括“我是蒙古人”；呼和浩特市內蒙師範大學附屬學校的學生與家長們在學校門前進行抗議，並發動聯名請願活動，也遭到警察鎮壓。

南蒙古人權信息中心說，數百名蒙古族活動人士已經被當局拘留或在家中遭到軟禁。紮魯特旗蒙古族女教師烏蘭圖婭（Ulaantuyaa）因組織民眾公開抗議新的語言教學政策而被警方帶走，當地牧民首領也接到不得離家的命令。

據英國廣播公司採訪烏蘭察布市的一位退休的蒙語教師說，蒙古文字是世界上唯一的站立的文字（豎寫），是蒙古人的驕傲。最近內蒙古企業家巴特爾出資在紐約聯合國總部向世界宣傳豎寫的傳統蒙古文字，受到所有關心蒙古語言文字人的關注。他說內蒙古當局要草率修改蒙古語言教學多年來行之有效的做法令人費解。這位退休教師認為，這可能說明當局對蒙古語言文字沒有給與應有的尊重，也說明他們低估了蒙古語當中包含的民族感情。

該報道說，流亡海外的內蒙古人民黨主席特木其勒圖表達了更激烈的看法。他認為這是中共違反了自己對少數民族的承諾，逐步開始了對少數民族的文化滅絕。