中國出招擴大出口技術禁令 抖音美國出售或遇阻

中國商務部會同科技部28日調整了《中國禁止出口限制出口技術目錄》，其中新增的禁出口技術包括：“基於數據分析的個性化信息推送服務技術”、“人工智能交互界面技術”，涉及字節跳動旗下應用Tiktok，Tiktok如果出售或需中國許可。

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據聯合早報今天引述中國官方消息稱，中國調整禁出口技術目錄，Tiktok出售或需中國許可。據新華社報道，此次調整基於2008年版目錄，此次調整共涉及53項技術條目：刪除九項禁止類或者限制類條目；新增23項限制類條目；對21項條目的控制要點和技術參數進行了修改。

目錄顯示，中國新增的限制出口技術項目涉及無人機技術和激光技術。技術出口分自由、限制和禁止三類。據長期跟蹤研究技術貿易法規的中國對外經濟貿易大學教授崔凡分析，根據規定，準備出口限制類技術的企業在對外進行實質性談判前，應報送省級商務主管部門進行申請；屬於國家秘密技術的，需提前辦理保密審查手續。另外，根據技術進出口管理條例規定，只要可能導致技術從中國境內向境外轉移，都受到條例管轄。

據該報道，崔凡以字節跳動可能出售TikTok美國業務為例說，作為一家迅速成長的創新型企業，字節跳動在人工智能等領域擁有多項前沿技術，有的技術可能涉及調整後的目錄。如目錄在限制出口部分計算機服務業類的信息處理技術項下，新增的第21條關於“基於數據分析的個性化信息推送服務技術”、第18條關於“人工智能交互界面技術”等控制要點，就可能涉及該公司技術。

崔凡補充說：“如果字節跳動計畫出口相關技術，應該履行申請許可程序。據崔凡分析說：“因此，建議字節跳動認真研究調整後的目錄，嚴肅並慎重考慮是否需要暫停相關交易的實質性談判，履行好法定申報程序，而後再視情採取進一步行動。”