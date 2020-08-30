中國大用鋼材 鐵礦石價應聲猛漲

中國振興疫後經濟用鋼需求進一步擴大。中國7月的粗鋼產量達到9336萬噸，同比增加9%。作為主要原料的鐵礦石的進口量也達到1億1265萬噸，增加24%。單月的粗鋼產量和鐵礦石進口量雙雙創出歷史新高。中國鋼材需求，推動鐵礦石價格飆升。

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據日本經濟新聞今天報道稱，中國一國需求將鐵礦石價格推至6年7個月高點。 作為高爐生產鋼鐵時的主要原料的鐵礦石的國際即時合約價格進一步上漲，創出了6年零7個月來的高價。原因是中國的粗鋼生產持續增加，鐵礦石的需求也隨之擴大。市場對主要生產國巴西的供應存在強烈不安，這一點也推高了行情。高爐的鋼鐵生產成本或進一步上升。

作為指標的澳大利亞產、發往中國北部的鐵礦石即時合約價格（含鐵62%粉礦、含運費）8月中旬達到1噸近130美元，創出2014年1月以來的高價格記錄。此後也徘徊在121~129美元區間。受到新型冠狀病毒疫情擴大的影響，鐵礦石的價格在3月一度下跌至80美元左右，但5月以後轉為上漲基調，6月上旬更是突破了100美元大關。

該報道指，眼下行情的漲勢進一步加強的原因是中國需求的進一步擴大。中國7月的粗鋼產量達到9336萬噸，同比增加9%。作為主要原料的鐵礦石的進口量也達到1億1265萬噸，增加24%。單月的粗鋼產量和鐵礦石進口量雙雙創出歷史新高。旺盛的基礎設施投資以及汽車生產的擴大，與此相關的鋼材需求的增加成為背景。

一方面，中國以外的主要國家的鋼材內需則較弱，伴隨粗鋼生產的減少，鐵礦石的需求也處於低迷狀態。日本7月的鐵礦石的進口量同比減少4成以上。從鐵礦石的海上貿易量來看，中國佔到了其中的3分之2。由此可見，目前出現的狀況是中國一國的強勁需求在推高市場行情。

主要生產國巴西的新冠疫情看不到平息的跡象也成為推高鐵礦石行情的因素。該國大型資源企業淡水河谷（VALE）提出的今年鐵礦石生產計畫為3億1千萬噸以上，但從目前情況看，要實現這一計畫下半年度（7~12月）需要比上半年度增產4成以上，因此很多觀點開始認為“實際達成存在難度”（日本大型商社），對巴西的供應不安根深蒂固。

另一方面，由於價格上漲速度過快，很多警惕的觀點趨向於認為“行情存在一定的過熱感”（日本大型商社）。還開始有意見認為，中國等東亞的鋼材價格的上漲陷入停滯的話，“鐵礦石的價格上漲將被踩下剎車”（日本綜合商社）。

據該報道警告，由於即時合約價格的高漲，從日本制鐵等日本的高爐企業與大型資源企業每季度確定的鐵礦石的採購價格來看，預計10~12月也將比7~9月出現上漲。目前日本的鋼材需求疲軟，原料費的高漲很難轉嫁到商品價格上，因此高爐企業或將面臨逆風。