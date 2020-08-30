中國行節約糧食 吃播節目遭整 官媒曝大胃王多造假

中共總書記習近平於11日下令杜絕餐飲浪費後，不少“吃播”節目遭到整治。據中國媒體指，隨着指示落實，過去2周已出現吃播主解僱與離職潮。

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據中央社今天報道稱，中國整治吃播頻道，主播爆解僱與離職潮。“吃播”是源自韓國的“美食真人秀”，靠着向網友播放自己吃飯的過程，依靠“吃相”獲取“打賞”。中共總書記習近平11日下令要堅決制止餐飲浪費行為後，官媒央視多次點名“大胃王吃播”存在嚴重的浪費食物問題，引爆吃播影片的下架潮。

該報道引述陸媒騰訊新聞今天指，進入8月下旬，各大平台的資料流量顯示，原本火熱的美食頻道，流量都有所下降。而在杜絕浪費的指示下，過去2周，中國各地已陸續出現吃播主被解僱，或自願離職的趨勢。騰訊新聞引述一名兼職吃播主的說法，14日凌晨，她接到老闆要求，儘速將平台上有大量擺盤的影片刪除，原因是“上面在查”，隔天一早，相關影片已全部消失；而她也在15日接到解僱通知。

消息引據美食自媒體創業者表示，以往從事美食吃播的群體，以底層青年和自由業者為主，杜絕浪費的指令下達後，這些人受到很大挫折。

據該報道稱，央視新聞今天再度透過報導指出，不少吃播主是透過剪接的方式完成影片。央視引述一名吃播主指出，大胃王吃播業界有一套SOP（標準作業程序），影片是靠多次間隔進食，邊吃邊吐、吐完再吃所剪輯而成，完成一部大胃王吃播影片約需30小時。報導中也提到，有些吃播主在鏡頭前大快朵頤，但在鏡頭外，立刻將吃進嘴裡的食物吐到垃圾桶中，形成浪費。